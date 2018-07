Robin Thicke publicará su próximo disco el 1 de julio

Robin Thicke anuncia que su nuevo disco ya está listo y que verá la luz el 1 de julio. Aunque no conocemos el título todavía, Get her back es su primer single en el que lucha por recuperar a su mujer, de la que se separó en febrero.

Hace un año estábamos bailando su Blurred lines y Robin Thicke ya tiene preparado su nuevo disco, el séptimo de su carrera.

Las canciones de este nuevo trabajo han sido escritas por el cantante californiano que quiere recuperar a su ex mujer Paula Patton, de la que se separó en febrero. Muestra de ello es la letra de Get her back, la canción que presentó en los Premios Billboard y que será el primer single del nuevo álbum.

No sabemos si tendrá el mismo éxito que Blurred lines, que se ha convertido en la canción más descargada de la historia del Reino Unido según los datos del Official Charts Company UK y ha conseguido vender 1.540.000 copias llegando a la primera posición en las listas musicales de 14 países. Pero seguro que si le sirve para recuperar a su ex mujer, Robin estará más que satisfecho.