El robo que sufrió Shakira en un aeropuerto y que dio nombre a su disco 'Dónde están los ladrones?'

Se acaban de cumplir 25 años del lanzamiento de Dónde están los ladrones? , el disco en español más vendido de Shakira . Entre las once canciones que forman parte de este trabajo se encuentran algunos de los grandes hits de la colombiana, canciones que quizá nunca se hubieran compuesto de no ser por los ladrones que se llevaron las partituras de las originales dentro de una maleta. De ellos nunca más se supo y ni falta que hizo

"¿Dónde están los ladrones? / ¿Dónde está el asesino? / Quizá, allá, revolcándose en el patio del vecino". Esta letra la firma Shakira y no, no se refiere al robo que sufrió en la casa que compartía con Gerard Piqué en Barcelona de la que ladrones salieron con un goloso botín de relojes —y no precisamente casios—, joyas y pertenencias del futbolista.

Esa letra hace referencia a otro atraco que sufrió la cantante y que casi le cuesta la carrera. Sí, la carrera, porque lo que le sustrajeron fue una maleta con las partituras y las letras de las canciones del disco que le dio fama mundial.

Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco

"Estaba en el aeropuerto y me robaron las maletas. Y en una de esas maletas estaban mis canciones... Y no tenía copia, no me acordaba de nada. Fue traumático, estaba a punto de empezar este nuevo álbum", contaba Shakira, de entonces 21 años, en una entrevista poco tiempo después de sacar su cuarto álbum.

"Acababa de llegar de una gira y ahí estaban las canciones, tú sabes, sin corregir, lo primero que se hace... Días y noches que me acompañaron, todos esos sentimientos. Y yo completamente traumatizada. El síndrome del robado; depresión, tristeza... bloqueada completamente. Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco. Te vas a reír, pero en todos los noticieros de mi país pidiendo que me devolvieran la maletita porque tenía unos documentos muy importantes. Ahora se van a enterar que se trataba de mis canciones. Nunca nadie se reportó, ofrecí recompensas... ¡todo! Era capaz de vender mi carro", explicó la colombiana que pidió ayuda a las autoridades y a los medios para poder recuperarlas.

Shakira reconoció que fue algo traumático. Ese disco era su consagración como estrella internacional después de darse a conocer con Pies descalzos. Eran los primeros trazos de los nuevos temas, de poco se acordaba y tuvo que empezar de nuevo. Así que Shakira tuvo que hacer frente a la situación y se encerró nueve meses en el estudio. Fueron meses de intenso trabajo, "de no ver la luz porque en el estudio no había ventanas". Pero el disgusto terminó dando sus frutos, además de servir de inspiración, y el 29 de septiembre de 1998 se lanzó Dónde están los ladrones?, su primer gran éxito global.

La propia cantante lo compartió con sus seguidores en Instagram el día que este trabajo cumplía 25 años: ha logrado 1.000.000.000 de streams con sus 11 canciones —41 minutos y 13 segundos—. Hasta la fecha este es su disco en español más vendido de su historia y con él marcó un antes y un después en la música latina.

La importancia de este trabajo en la carrera de Shak es tal que precisamente la fecha de su lanzamiento, el 29 de septiembre, fue la elegida para celebrar el Día Internacional de Shakira, una iniciativa de la plataforma Spotify para homenajear a la de Barranquilla.

Once canciones, once éxitos

El trabajo está integrado por once canciones, entre ellas la que da título al disco. Aunque las versiones que la artista da sobre su letra han sido contradictorias: se cree, con toda lógica, que hace referencia al robo de esa maleta, pero en una entrevista en la revista turca Blue Jean, dijo que estaba dedicada “a los hombres que son los más grandes ladrones en el mundo, que roban los corazones de las mujeres y se van”.

El primer sencillo Ciega, sordomuda se convirtió en el gran éxito del disco: llegó a ser número 1 en 16 países y se mantuvo durante cuatro semanas en el número 1 de la lista de Billboard Hot Latin Tracks.

Además del amor descontrolado, el desamor es el sentimiento más presente en el disco, especialmente en las canciones Inevitable, que fue el tercer sencillo, Si te vas y Moscas en la casa. Esta última se la dedicó al actor de telenovelas Osvaldo Ríos, la primera relación conocida de la colombiana con el que mantuvo un “noviazgo de ocho meses”.

Otra de las canciones incluidas en este trabajo es Ojos así, una composición que marcó un hito en la carrera de la cantante de Monotonía pues fue un homenaje a sus raíces árabes e incluso tiene versos en esa lengua —además de una coreografía inspirada en la danza del vientre—. En 2001, lanzó la versión en inglés en el disco Laundry Service, que conquistó el mercado anglosajón.