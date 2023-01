Rosalía desvela la fecha de estreno de 'LLYLM', su nueva canción

Es una de sus estrategias favoritas. Mostrar un pequeño adelanto de cómo suena un nuevo tema, crear expectación alrededor de él y una vez se ha viralizado, lanzarlo al completo. No es la primera vez que Rosalía sigue este modus operandi ante el estreno de una canción, más aún cuando se trata de la primera de su era posmotomami.

Rosalía arrancaba el 2023 dando unas pequeñas pinceladas de cómo suena su próxima canción, un tema cantando en principio en inglés con un sonido mucho más aireado y fresco que los incluidos en su último disco. Y decimos en principio porque lo cierto es que de momento solo hemos podido escuchar 23 segundos de la canción, los que Rosalía ha publicado en Instagram y TikTok como adelanto.

Este nuevo single, bautizado como LLYLM -iniciales de Lie like you love me (miénteme como si me quisieras)- llegará a las plataformas digitales el próximo viernes 27 de enero, fecha en la que finaliza la preventa y el tema estará disponible en todo el planeta.

Para la portada, la cantante ha simulado la tipografía de los dígitos de un reloj pero sustituyendo los habituales números por las iniciales que dan nombre al tema.

Cabe destacar que la cuenta de referencia de información de Rosalía en Twitter ha señalado que este nuevo tema "no es lo que parece", algo que podría apuntar que los 23 segundos de la canción que hemos escuchado no tendrían por qué definir el sonido o género del tema.

Letra de 'LLYLM' de Rosalía

I don't need the honesty

Baby lie like you love me

Lie like you love me

Cover me in a dream

I'll ve yours

or fantasy

Who needs the honesty?

Baby lie like you love me

Lie like you love me

Maybe at the end

It becomes real

Enough for me