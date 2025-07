Estos son los cinco finalistas de 'Tu cara me suena 12' tras un cambio de última hora

Tu cara me suena 12 llega a la gran final. El viernes 11 de julio cinco de los nueve concursantes de esta edición compiten en la última gala por hacerse con la victoria y convertirse en sucesor de David Bustamante, ganador de la anterior edición.

La primera finalista salió de la primera semifinal. Melani se ganó con creces la plaza tras brillar, una vez más, imitando a JJ, ganador de Eurovisión 2025, y sumar un total de 257 puntos. Los otros cuatro nombres se han descubierto en la segunda semifinal, emitida este viernes 4 y de la que Ana Guerra ha salido victoriosa. La canaria se llevó 24 puntos con la imitación de Luciano Pavarotti, que conquistó a público y jurado.

Ana Guerra se llevó el premio de la noche y también el pase a la final. La cantante es, junto a Melani, una de las finalistas de la edición.

Un cambio de última hora

Ana Guerra se convirtió así en la tercera participante más votada por detrás de Melani y Mikel Herzog Jr. y por delante de Gisela y Bertín Osborne. El conocido cantante consiguió la quinta posición pero rechazó su participación en la gala final.

"Tengo que decir algo. Como soy el finalista elijo. Quiero hacer a AC/DC. Y después, yo he venido aquí a divertirme. La próxima semana voy a venir a divertirme así que le doy el ramo a la siguiente y yo me voy fuera. Voy a hacerlo para divertirme", dijo para ceder su puesto a Esperansa Grasia, la siguiente concursante más votada a la que pilló por sorpresa su participación. "Me encantaría deciros algo pero no me lo esperaba", apuntó cuando Manel Fuentes le preguntó a quién imitaría. Habrá que esperar para saberlo y saber también a los artistas que imitarán Manu Baqueiro, Goyo Jiménez y Yenesi. Ellos, como Bertín, participa en la gala para divertirse.

Los cinco finalistas de 'Tu cara me suena 12'