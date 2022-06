Rosalía publica un vídeo ensayando 'Dolerme' con la guitarra y sus fans sacan conclusiones

Las sospechas parecen confirmarse. Un vídeo de Rosalía con la guitarra ensayando la canción Dolerme ha llevado a sus seguidores a sacar conclusiones rápidas: la canción formará parte de la tracklist del MOTOMAMI Tour.

En el vídeo, de escasos tres segundos, se escucha la catalana tocando los primeros acordes de esta canción cargada de emoción que lanzó el 24 de marzo de 2020, solo diez días después de que estallase la crisis del coronavirus, y que nunca ha tocado en directo.

MOTOMAMI Tour podría ser la primeva vez y pronto lo sabremos. La gira arranca el 6 de julio en Almería y ahí se confirmará si las sospechas de sus seguidores son ciertas.

Dolerme es una canción de melancolía y en la que Rosalía muestra cierto desasosiego.

"Decidí terminar una idea que estaba empezada y que ha acabado siendo la canción de Dolerme. Creo que es mucho más fiel a la emoción que en este momento yo sentía, de desesperación, con un autotune más reventado, más de dolor", contó la artista sobre este tema que fue bautizado como una balada triste para la cuarentena.

La lanzó para superar el desasosiego que vivió durante los primeros días de confinamiento: "Sé que lo que hago como artista puede parecer prescindible, para algunos lo será. Para mí poder hacer música es salud mental"

La letra completa de 'Dolerme'

Por todas esas veces que yo me puse detrás,

y yo cambié lo mío por lo que tú querías.

Por todas esas veces que yo me puse detrás,

y yo cambié lo mío por lo que tú querías.

Esas 'bixis' que ahora tienes 'baby' no saben que...

Esas 'bixis' que ahora tienes 'baby' no saben que...

Lo que les espera,

lo que les espera,

lo que les espera.

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme,

acelero para ver si consigo estrellarme.

Quiero que lo veas y no pienses en detenerme

y así demuestras que has podido olvidarme.

O por qué no pones tú también de tu parte,

pisa a fondo y deja ir el volante,

que no tenga que ir yo una vez más a buscarte

porque sé que no podrás atreverte.

Deprisa, deprisa, deprisa,

que no sea mañana,

me parto la camisa.

Deprisa, deprisa, deprisa,

que no sea mañana,

que no sea mañana.

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme,

acelero para ver si consigo estrellarme.

Quiero que lo veas y no pienses en detenerme

y así demuestras que has podido olvidarme.

O por qué no pones tú también de tu parte,

pisa a fondo y deja ir el volante,

que no tenga que ir yo una vez más a buscarte

porque sé que no podrás atreverte. Yo ya no sé por qué no quiere dolerme.

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme.