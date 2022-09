Rosalía recibe una propuesta de matrimonio sobre el escenario, ¡con anillo incluido!

Rosalía se ha llevado una tremenda sorpresa durante su concierto en Toronto, Canadá. La misma que se han llevado los seguidores allí presentes al ver que, en pleno concierto, le hacían llegar a la artista una pequeña caja con la que alucinó al descubrir que había dentro.

¡Un anillo de compromiso! Pero no. Al otro lado de esta curiosa petición de matrimonio no se encuentra Rauw Alejandro. El puertorriqueño, por el momento, no se ha atrevido a dar este paso tan importante en su relación con la catalana.

Rosalía se arrodilló en el suelo para abrir la caja y su cara de sorpresa fue capturadas por todas las cámaras que estaban registrando el show. "¿Me estás pidiendo o que creo que me estás pidiendo?", le preguntaba Rosalía a la persona que le hizo llegar el anillo hasta el escenario.

Entre gritos, los fans de Rosalía aplaudían el divertido momento y sobre todo, esperaban ansiosos cuál era la respuesta. "Te quiero mucho, pero voy a esperar. No estoy preparada todavía", le respondió, añadiendo "bueno, te voy a decir una cosa, ¿sólo por esta noche, vale?"

A continuación, Rosalía le dedicó la siguiente canción a su "prometida": "Esta canción quiero dedicársela a mi prometida Fanny. Esta canción es para ti".

Este momentazo no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, donde numerosos usuarios coinciden en lo mucho que le gusta a Rosalía interactuar con sus seguidores y lo bien que se lo pasa sobre el escenario.