Sabrina Carpenter comparte los títulos de las 12 canciones de 'Man's Best Friend'

Sabrina Carpenter en la portada de 'Man's Best Friend', su nuevo álbum | Island Records

La polémica acompaña al disco Man's Best Friend de Sabrina Carpenter desde el momento en que la cantante decidió anunciar su lanzamiento.

Lo hizo compartiendo la fecha de publicación, 29 de agosto de 2025, y la portada, que ha despertado un agitado debate en redes sociales sobre la autosexualización, el deseo masculino y la liberación femenina.

La artista de 26 años, acusada de recurrir al sexo y la sensualidad para hacer crecer su carrera, contestó a esta polémica en una entrevista publicada días después en Rolling Stone. "Siempre me resulta muy gracioso cuando la gente se queja. Dicen cosas como: 'Lo único que hace es cantar sobre esto [sexo]'. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho populares", dijo la cantante asegurando que su carrera va mucho más allá. "Si vienes al show, [también] escucharás las baladas, escucharás los temas más introspectivos. Encuentro ironía y humor en todo eso, porque parece ser un tema recurrente".

El tracklist también trae canciones diferentes. "Tiene un aire realmente festivo, pero la mayor parte de las letras tratan sobre la decepción en las relaciones y las formas que esta adopta. Creo que es una celebración de quienes te decepcionan”, explicó su productor Jack Antonoff sobre lo que nos espera en este trabajo del que por fin conocemos los títulos de las 12 canciones que incluye.

Las 12 canciones de 'Man's Best Friend'

Hasta ahora solo hemos podido escuchar Manchild, el primer avance que estrenó en el Primavera Sound 2025 y que ya suma 58 millones de reproducciones en YouTube.

Es la canción que abre el disco y que la cantante describe como una despedida picante a tu ex. Lo que no ha dicho es quién es ese ex...

Manchild completa la cuenta atrás que Carpenter inició hace más de una semana con ayuda de sus fans para ir desvelando día a día el tracklistde su disco. "¡No puedo creer que el álbum llegue a vuestros oídos en exactamente 4 semanas!", escribió este viernes 1 de agosto al revelar el título de Tears, la segunda canción del álbum.