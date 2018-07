Sam Smith interpretará la canción principal de 'Spectre', la nueva película de James Bond

Sam Smith y Jimmy Napes han coescrito Writing's on the wall, el que será el tema principal de Spectre, la nueva entrega de la saga James Bond.

"Este es uno de los mayores éxitos de mi carrera. Tengo el honor de poder anunciar finalmente que interpretaré el próximo tema de Bond. Estoy muy emocionado de formar parte de este icónico legado británico y sumarme al increíble reparto de una de mis mayores inspiraciones musicales. Espero que todos disfrutéis de la canción tanto como yo he disfrutado haciéndola", explica el cantante.

Los 23 temas previos de James Bond, son considerados como algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia. El tema de la anterior película de Bond, Skyfall, fue interpretado por Adele y galardonado con el Premio de la Academia y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original, el Brit Award al Mejor Single Británico del año y el Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

Esta es la primera vez que el tema principal de James Bond es interpretado por un cantante solista británico masculino desde 1965.

ACTUALIZACIÓN:

Sam Smith ha compartido en sus redes sociales un adelanto del tema. Aunque son tan sólo 15 segundos podemos escuchar que estamos ante otro tema épico a la altura de los anteriores de la saga.

4 days!! http://t.co/LYGQePI8Cm Thanks to everyone pre-ordering, can't wait for you to hear 'Writing's On The Wall' https://t.co/nEYRMK8qif