Adele gana el Oscar a la mejor canción con 'Skyfall'

Tras haberse coronado reina indiscutible de la música actual gracias a los seis premios Grammy 2012 que la británica se llevó a casa, anoche Adele deslumbraba nuevamente en la recogida de premios.

En esta ocasión, se trataba de la ceremonia de los Oscar, dónde Adele Adkins recogió su estatuilla tras el éxito obtenido por la canción Skyfall, del filme del mismo nombre y que supone la última entrega de la saga Bond. En esa terna competían también Before my time (Chasing Ice), Everybody needs a best friend (Ted), Pi's lullaby (La vida de Pi), Suddenly (Los Miserables).

Este no es el primer galardón que gana esta canción, el pasado mes de enero fue premiada con un Globo de Oro.



La británica, que se mostró muy emocionada al recoger el galardón, ofreció además su primera actuación en vivo después de más de un año de retiro en el que fue madre y en el que volvió a coronarse como la cantante que más discos vendió en todo el mundo.