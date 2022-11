Selena Gomez anuncia nueva música para 2023 y la posibilidad de un tour

EN LA PREMIERE DE 'MY MIND AND ME'

Selena Gomez está a punto de estrenar My mind and me, un documental que hace un recorrido por la vida de la artista, centrado sobre todo en los seis últimos años, donde podremos ver sus facetas como cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y activista, pero también se adentrará en los recovecos más profundos de su mente, poniendo de manifiesto los momentos más duros de la vida de Selena.

Durante la premiere del documental, la empresaria ha respondido a muchas preguntas en la alfombra roja, la mayoría de ellas sobre My mind and me, pero uno de los entrevistadores ha aprovechado la ocasión para preguntarle sobre nueva música.

"¿Cuando tendremos nueva música?", ha preguntado el entrevistador a Selena "Con suerte el año que viene", ha respondido ella. Acto seguido le ha preguntado por la posibilidad de un tour, y la respuesta entre sonrisas de Selena ha sido sorprendente y esperanzadora para sus fans: "Quizás"¿Tal vez debería verdad? No lo sé, tal vez".

Después del lanzamiento de Revelación (2021), el último disco de Selena y primero en español, ella misma confirmó que estaba trabajando en un nuevo álbum que no tardaría mucho en ver la luz. Ahora ha vuelto a ser ella la que ha afirmado que probablemente sea 2023 el año en el que podamos escuchar su nuevo trabajo.

My mind and me, su último lanzamiento musical

El documental de Selena cuenta con una banda sonora homónima compuesta por ella misma. My mind and me, el sencillo con el que abrirá su historia, ya está disponible, y habla sobre la importancia de la salud mental.

La actriz se ha abierto en canal con esta balada donde ha contado de manera directa pero poética su relación con su mente durante los últimos años.