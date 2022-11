Selena Gomez se abre en canal en 'My mind and me', la canción de su documental homónimo

Quedan tan solo unas horas para que podamos ver My mind and me, el documental en el que Selena Gomez hará partícipes a todos sus fans de sus últimos seis años de vida, tanto de sus proyectos profesionales como de sus sentimientos más profundos. Un viaje por la vida y mente de la cantante que promete tocar el corazón de sus espectadores.

Pero antes de su lanzamiento, la artista ha publicado la canción oficial del documental, también titulada My mind and me, todo un alegato a la importancia de la salud mental que vemos reflejado en cada verso de la canción, en especial en el estribillo:

Mi mente y yo

A veces no nos llevamos bien

Me cuesta respirar

Pero no cambiaría mi vida

Y todos los choques, y quemaduras y roturas que conozco

Y si alguien me ve así, entonces ahora no se sentirán solos

Mi mente y yo

Gomez se ha abierto en canal en esta balada que ha compuesto en exclusiva para el documental donde podemos ver lo que hay dentro de su cabeza, su corazón y sus heridas de guerra.

También muestra empatía y tiende la mano, a traves de su música, a aquellas personas que estén luchando con su mente, y visibiliza enfermedades como la ansiedad o depresión con frases como "estoy lidiando con algo que mis ojos no pueden vez", algunos de los trastornos mentales que la artista ha sufrido en primera persona.

LETRA MY MIND AND ME

Wanna hear a part to my story

I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know

Sometimes I feel like an accident

People look when they're passing it

Never check on the passenger

They just want the free show

Yeah I'm constantly

Tryna fight something that my eyes can't see

My Mind & Me

We don't get along sometimes and it

Gets hard to breathe

But I wouldn't change my life

And all of the crashing and burning and breaking I know now

If somebody sees me like this then they won't feel alone now

My Mind & Me

It's hard to talk and feel heard

When you always feel like a burden

Don't wanna add to concern I know they already got

But if I pull back the curtain

Then maybe someone who's hurting will be a little more certain

They're not the only ones lost

Yeah I'm constantly

Tryna fight something that my eyes can't see

My Mind & Me

We don't get along sometimes and it

Gets hard to breathe

But I wouldn't change my life

And all of the crashing and burning and breaking I know now

If somebody sees me like this then they won't feel alone now

My Mind & Me

Ahhh Ahhh Ahhh

My Mind & Me

Ahhh Ahhh Ahhh

My Mind & Me

Ahhh Ahhh Ahhh

My Mind & Me

Ahhh Ahhh Ahhh

Oh, it's only my mind & me

My Mind & Me