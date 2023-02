Selena Gomez defiende a Taylor Swift por un video de Hailey Bieber burlándose de ella

La rivalidad de Selena Gomez y Hailey Bieber es evidente. A pesar de los muchos intentos de reconciliación, todo parece que la cantante no tiene una buena relación con la mujer de su ex, Justin Bieber, y lo ha demostrado una vez más.

Todo ha sido a raíz de un video que se ha viralizado en TikTok en el que se mostraba una entrega de premios de hace 10 años en la que se veía a la modelo junto al rapero Method Man. En ese momento, el artista dice: "Una batalla de rap uno a uno llena de las letras más crueles sobre una celebridad desde el último álbum de Taylor Swift".

Mientras todos dicen 'ohhhh', se ve como Hailey pone cara de asco y hace un gesto como de vomitar.

La usuaria que ha compartido el video ha escrito: "Esta es la verdadera Hailey Bieber: Mala persona, una matona y bully".

Ante este video, ha sucedido algo que nadie esperaba y es que Selena Gomez ha respondido defendiendo a su amiga: "Lo siento mucho, mi mejor amiga es y sigue siendo una de los mejores".

El 'fin' de enfrentamientos entre Selena y Hailey

A pesar de su polémico pasado, Selena Gomez y Hailey Bieber parecía que habían enterrado el hacha de guerra después de que se dejasen fotografiar juntas en la pasada Museum Academy Gala hace varios meses.

Durante una charla que mantuvo con la revista Vulture, la cantante fue cuestionada sobre este tema de manera muy sutil por el periodista.

No quiso importunar a la cantante y justo cuando la entrevista estaba a punto de terminar deslizó su pregunta: "Sé que se acabó el tiempo, pero también quería preguntar: esa foto reciente publicada de ti y Hailey Bieber se sintió como un círculo completo. ¿Cuál fue la historia detrás de esto? Pensé que era poderoso de su parte decir públicamente: 'Seguimos adelante'", dijo.

Ante esta interpretación, Selena se mostró educada y cautelosa, restándole importancia y magnitud a unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. "Gracias. Aunque no fue gran cosa. De hecho, no tiene importancia", dijo la intérprete de Lose you to love me.