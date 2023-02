¿Por qué Selena Gómez ha abandonado las redes? Hailey Bieber y Taylor Swift están involucradas

Selena Gomez se va de redes sociales. No se sabe durante cuánto tiempo, aunque esta noticia ha dejado muy sorprendidos a sus fans. A través de un directo en TikTok, la cantante anunciaba que había tomado esta decisión y recordaba a sus seguidores que los quiere mucho y que volverán a verla por allí.

"Estoy muy feliz, estoy tan bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans en el mundo entero y simplemente no podría ser más feliz", comenzó diciendo. Aunque después daba esta sorpresa: "Estoy bien. Me encanta como soy, no me importa, soy grande, no lo soy, no me importa. Me encanta como soy. Y sí, me voy a tomar un segundo de las redes sociales, porque esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... ¡pero os quiero mucho! Y os veré más pronto que tarde, solo... Solo voy a tomarme un descanso de todo".

En su momento, se había dicho que había llegado incluso a borrarse la cuenta de esta red social, sin embargo, horas más tarde se la reactivó.

¿Qué le ha pasado a Selena Gomez?

Todo ha sido a raíz de un video que se viralizó en TikTok en el que se mostraba una entrega de premios de hace 10 años en la que se veía a Hailey Bieber junto al rapero Method Man. En ese momento, el artista dice: "Una batalla de rap uno a uno llena de las letras más crueles sobre una celebridad desde el último álbum de Taylor Swift".

Mientras todos dicen 'ohhhh', se ve como Hailey pone cara de asco y hace un gesto como de vomitar.

La usuaria que compartió el video ha escrito: "Esta es la verdadera Hailey Bieber: Mala persona, una matona y bully".

Ante este video, sucedió algo que nadie esperaba y es que Selena Gomez respondió defendiendo a su amiga: "Lo siento mucho, mi mejor amiga es y sigue siendo una de los mejores".

Ante esto, parece que la cantante ha recibido muchas críticas por hablar sobre un tema tan antiguo e incluso la han llegado a acusar de "victimizarse" y esto ha hecho que la intérprete de Good for you abandone las redes.

Incluso antes de irse, ha subido un comentario en el que ha dejado claro que este es el motivo: "Estoy alejándome de las redes sociales. Tengo todo el derecho a defender a mis amigos. Di lo que quieras de mí, pero no de los MÍOS, por ellos moriría. Muchas gracias".

Sin duda, Selena Gomez no ha aguantado más la presión tras recibir muchas críticas por su defensa a Taylor Swift y ha pensado que lo mejor es irse temporalmente de las redes sociales y esperar a que pase un tiempo y el ambiente se calme.