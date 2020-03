Selena Gomez posa ante las cámaras en el sensual vídeo de 'Kill Em With Kindness'

Desde que empezó la etapa Revival Selena Gomez dio un cambio totalmente drástico a su imagen pasando de ser una joven inocente a una mujer de lo más provocativa. Lo vimos con la portada del álbum y con los videoclips que ha ido publicando desde entonces: Good For You, Same Old Love y Hands To Myself, en el que derrocha sensualidad en cada plano.

Así que Kill Em With Kindness no podía ser menos: Selena aparece con un vestido sin espalda de lo más sexy de raso negro y sin sujetador debajo, como a ella le gusta enseñarnos, mientras posa sobre un taburete para un shooting delante de un porta-fondos.

Este es el cuarto sencillo de su álbum Revival, trabajo del que se encuentra en pleno tour mundial.