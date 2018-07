Shakira y Enrique Iglesias premiados en los Billboard Latinos 2012

El español Enrique Iglesias, que en la edición anterior fue el gran vencedor, con nueve galardones, repitió este año como ganador del premio al artista del año estando de gira. Sin embargo, perdió en las otras cuatro categorías en las que estaba nominado: artista del año masculino, artista del año de música pop latina, mejor álbum pop latino y artista de pop latino individual.

Además del galardón oficial obtenido, el cantante español, que no acudió a recoger su premio, también fue nombrado ganador del "Premio Tu Mundo", al recibir la mayoría de votos de los seguidores de la ceremonia a través de www.telemundo.com.

La gala fue conducida por Aylín Mujica y Daniel Sarcos e incluyó las actuaciones de más de veinte artistas comenzando con el despliegue de pura electricidad de Pitbull.

Con rayos láser, humo, color y movimiento, el rapero cubanoestadounidense cantó una mezcla de sus éxitos y fue seguido por los chicos de 3Ball Monterrey, quienes, con América Sierra, interpretaron su gran éxito Inténtalo. El segmento lo cerraron los acrobáticos bailarines de Illuminate, deslumbrantes en trajes de luces neón de colores.

El cantautor, actor, productor, empresario y filántropo Marc Anthony fue homenajeado con el Premio Billboard Salón de la Fama, que celebra una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta su influencia como artista en múltiples campos.

El artista puertorriqueño emocionado y ante una audiencia que lo ovacionó en pie, agradeció a su público y a su equipo de trabajo.

Dos favoritos del público que, como siempre, no defraudaron al público fueron Paulina Rubio y Juanes. "La chica dorada" interpretó el tema en inglés Boys Will Be Boys, mientras que el colombiano vestido con la misma chaqueta negra muy de roquero con la que desfiló por la alfombra roja, electrizó al público con dos temas: La señal y Me enamora, que él público coreó con él.

Pero sin duda la actuación más anticipada del evento fue la del final cuando, por primera vez en Estados Unidos, el ídolo brasileño Michel Teló se presentó en vivo para interpretar su éxito mundial Ai Se Te Eu Pego, tema que ha tenido más de 300 millones de hits en YouTube.