Shakira y Rihanna muy sexys en el vídeo de 'Can't remember to forget you'

Ante la espera del esperado vídeo de Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna, ya podemos ver dos adelantos en los que podemos intuir que será uno de los videoclips más sexys del año. ¡No te lo pierdas!

Rihanna y Shakira en el vídeo de 'Can't remember to forget you' / europafm.com

Shakira sabe como crear expectación con el lanzamiento del vídeo de Can't remember to forget you junto a Rihanna. La colombiana ha publicado un making of dirigido por Evan E Rogers en el que vemos a las dos artistas durante el rodaje.

Y temiendo que cada una grabase su parte por separado nos podemos quedar tranquilos: Shakira y Rihanna comparten una escena de lo más sensual donde las vemos abrazadas y tumbadas una encima de la otra.

También vemos a una rockera Shakira tocando la guitarra y la batería y tal y como nos cuenta en el vídeo: "Esta canción, 'Can't Remember to Forget You' mezcla el espíritu de reggae y rock. Por eso pensé que Rihanna tenía que ser la otra parte".

Por su parte, VEVO ha publicado en su Instagram otro adelanto donde las vemos bailando a las dos contra la pared.

El videoclip completo se estrenará el viernes en un especial de 30 minutos titulado "Shakira: Off The Charts" a las 8pm EST. Con lo cual el vídeo no se estrenará en VEVO hasta las 8.35pm EST, lo que significa que en nuestro horario será en la madrugada del viernes al sábado sobre las 2.35 de la mañana.

De momento, disfruta de los dos adelantos: