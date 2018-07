Escucha 'Can't remember to forget you' de Shakira y Rihanna

Ya podemos escuchar la esperada colaboración entre Shakira y Rihanna. Y contra todo pronóstico no se trata de un hit dance para las pistas de baile, si no que Shakira vueve a sus inicios en este nuevo tema. ¿Qué te parece?

Ya tenemos una de las colaboraciones más esperadas: Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna. Y si esperabas que la canción sería el típico hit dance que no iba a dejar de sonar en todas las discotecas estabas equivocado.

Los inicios de Can't remember to forget you con ritmos jamaicanos recuerdan a los inicios de Shakira, y aunque incluye base electrónica en algún momento; el estribillo está marcado por las guitarras eléctricas volviendo al rock de Pies Descalzos.

Rihanna aparece en la canción siguiendo la misma línea que Shakira haciendo que las dos combinen bien en el tema.

El videoclip, dirigido por Joseph Kahn, se estrenará en las próximas semanas pero de momento ya puedes escuchar la canción.

Can't remember to forget you es el primer single el próximo álbum de Shakira, todavía sin nombre, que se publicará el 25 de marzo.

Descárgate Can't remember to forget you de Shakira y Rihanna en