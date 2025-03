Ed Sheeran, invitado sorpresa en el concierto de J Balvin en Nueva York

Se conocieron por casualidad en un gimnasio de Nueva York y terminaron metidos en el estudio de grabación. Así surgió la relación de J Balvin y Ed Sheeran y éxitos como Forever My Love o Sigue, que este domingo han tocado por primera vez en directo en el concierto del colombiano en el Barclays Center de NYC.

"Ed Sheeran, in the house!", gritó para darle la bienvenida al británico, con el que ha grabado alrededor de 20 canciones. "Quería que hiciéramos algo grande. Quería que lo hiciéramos en español. Él es un gran músico. Tiene ese algo. Fue alucinante trabajar con él. Hicimos un disco entero que aún no ha salido. Creo que fueron unas 20 canciones o así", contó J Balvin en 2023 sobre su trabajo con Sheeran.

La química entre los dos artistas surgió en el gimnasio, fluyó en el estudio de grabación y reapareció en el concierto de J Balvin, en el que no solo sonó esta colaboración. Hubo más espectáculo. J Balvin invitó a Sheeran a un trago de aguardiente y lo animó a interpretar una de sus canciones. Shape of You sonó fuerte durante el show. Ya que Sheeran se había animado a sumarse al concierto, ¿cómo iba a dejar a su público sin la oportunidad de disfrutar de uno de sus grandes éxitos?

Ed Sheeran, que está a punto de estrenar la canción Azizam, primer adelanto de su nuevo disco, hizo esta aparición un día después de tocar en un pub de Ipswich, Massachusetts, el tema The Old Phone, que tocó por primera vez en el programa de Jimmy Fallon.