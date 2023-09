Ed Sheeran pone banda sonora al otoño en 'Autumn Variations', un cálido abrazo para el alma

4 meses y 23 días después de publicar su disco Subtract, Ed Sheeran ha vuelto a la carga con Autumn Variations, su séptimo álbum de estudio, producido por Aaron Dessner.

Se trata del primer proyecto del cantante que no tiene un nombre matemático, como sus seis trabajos anteriores. La idea surgió de una charla en familia: "Mi padre y mi hermano me hablaron sobre un compositor llamado Elgar, que compuso Enigma Variation, donde cada una de las 14 composiciones estaba dedicada a un amigo diferente. Esto es lo que me inspiró a hacer este álbum", expresó el cantante.

Esto sirvió de inspiración para el intérprete de Shivers, tanto para el nombre del álbum como para el contenido:

"Cuando pasé por un momento difícil a principios del año pasado, escribir canciones me ayudó a comprender mis sentimientos y a aceptar lo que estaba sucediendo. Cuando supe de las diferentes situaciones de mis amigos, escribí canciones, algunas desde su perspectiva, otras desde la mía, para capturar cómo ellos y yo veíamos el mundo en ese momento. Hubo momentos de felicidad al enamorarse y hacer nuevas amistades, pero también momentos de desamor, depresión, soledad y confusión".

Se trata de un regalo para sus fans de cara a esta nueva estación de hojarasca. chocolate caliente y pumpkin spice late, en el que el cantante simplemente ha querido poner la nota musical al otoño.

"¡Autumn Variations ya está disponible! Este es un álbum puramente para vosotros, los fans. No hay singles, ni vídeos,y está en mi propio sello, así que no hay presión para nada. Solo quiero que tengáis una banda sonora para el otoño que parezca un cálido abrazo. Espero que os guste. Os quiero", ha expresado en su perfil de Intagram Sheeran acompañado de un reel cantando junto a su guitarra.

Tracklist Autumn Variations

El séptimo disco de Ed Sheeran está compuesto por 14 temas, y ninguno ha salido a la luz previo a su lanzamiento, pero si que pudimos escuchar Plastic Bag, canción con la que hizo una sesión en directo con Amazon Music.