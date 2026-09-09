Sonorama Goes to Ibiza desvela los artistas que actúan cada día en el festival

Marlena actuó ante más de 2.000 personas en La Riviera | Europa FM

La combinación de playa, música en directo, paisajes únicos, gastronomía y vino que ofrece el Sonorama Ribera Goes to Ibiza resulta uno de los mejores planes para despedir el verano.

El icónico festival vuelve con una nueva edición de su réplica en la mayor de las Pitiusas, regalando los melómanos otra oportunidad para que disfruten de sus grupos favoritos los próximos 2 y 3 de octubre. Además, hay que recordar que el primer día del festival contará con actuaciones gratuitas, mientras que el segundo día continuará con actuaciones de pago y una post party en Rock Nights.

Viernes, 2 de octubre

Comandante Twin

Extasis

Kitai

Modelo

Oslo Ovnies

Tenda

Sábado, 3 de octubre

Marlena

Ginebras

Peter Colours

Tu Otra Bonita

Anabel Lee

Aún quedan entradas

El Sonorama Ribera Goes to Ibiza aún no ha agotado todas sus entradas y quedan disponibles diferentes formatos.