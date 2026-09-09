Sonorama Goes to Ibiza desvela los artistas que actúan cada día en el festival
El festival Sonorama Ribera Goes To Ibiza ha publicado los grupos que actuarán durante los días 2 y 3 de octubre en la famosa Cala de Bou como despedida del verano.
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La combinación de playa, música en directo, paisajes únicos, gastronomía y vino que ofrece el Sonorama Ribera Goes to Ibiza resulta uno de los mejores planes para despedir el verano.
El icónico festival vuelve con una nueva edición de su réplica en la mayor de las Pitiusas, regalando los melómanos otra oportunidad para que disfruten de sus grupos favoritos los próximos 2 y 3 de octubre. Además, hay que recordar que el primer día del festival contará con actuaciones gratuitas, mientras que el segundo día continuará con actuaciones de pago y una post party en Rock Nights.
Viernes, 2 de octubre
- Comandante Twin
- Extasis
- Kitai
- Modelo
- Oslo Ovnies
- Tenda
Sábado, 3 de octubre
- Marlena
- Ginebras
- Peter Colours
- Tu Otra Bonita
- Anabel Lee
Aún quedan entradas
El Sonorama Ribera Goes to Ibiza aún no ha agotado todas sus entradas y quedan disponibles diferentes formatos.
- Entrada general: 45€
- Entrada residentes: 30€