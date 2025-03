De sus inicios con 21 años hasta un cambio de registro: Pablo Alborán recorre su carrera hasta el estreno de 'Clickbait'

Pablo Alborán ha visitado La Pija y la Quinqui ante el estreno de su nuevo single, Clickbait, el que ya ha recibido múltiples halagos antes de su estreno. Y el malagueño ha repasado muchos aspectos de su carrera hasta llegar a este punto en su trayectoria musical.

"Yo empecé con 21 años. En realizad empecé con 14, pero a los 21 saqué mi primera canción [Solamente tú] que lo petó en YouTube y ahí empezó a ser más serio", ha explicado en el programa. Al principio "las radios estaban más reticentes" y el artista asegura que no le apoyaban.

Pese a ello, el malagueño era consciente de que lo que hacía funcionaba, y luchaba por conseguir el reconocimiento de la industria: "Me acuerdo que daba conciertos en bares y la gente cantaba mis canciones, y grababa esas imágenes y las enseñaba en las radios".

Además de su pasión por la música, Alborán quiso estudiar, y empezó Periodismo y Publicidad, pero luego se decantó por filosofía. "Ya estaba disparando un poquito en la música, pero quería seguir estudiando para escribir y para rayarme más de la cuenta, que es de lo que me sirvió", ha expresado junto a los creadores de contenido.

Estos dos años en los que el artista ha estado sin sacar tanta música han sido "años muy bonitos y muy raros a la vez, han sido agridulces". Todo por problemas de salud en su familia, que "han jaleado" todo su mundo. Se fue de gira y fue "durísimo", pero todo salió bien en Estados Unidos. Lo sintió como una señal para estar al 100% en casa.

Pablo Alborán habla de ser actor

El cantante ha contado cómo lleva su faceta como actor, ahora que está en pleno rodaje de su primera serie, la segunda temporada de Respira. De momento, está madrugando muchísimo: "Me motiva tanto que me emociona".

"Me está gustando mucho, no pensé que con 35 años iba a descubrir algo que me gustara casi casi un poquito más que la música", ha expresado sobre la actuación. Para él ha sido descubrir como un nuevo "mundo de luz y de color": "Es una cosa nueva donde tú viertes todo".

Alborán ha contado que le viene muy bien esta nueva profesión con la música: "Me he tirado a la piscina. Llevaba muchos años estudiando, pero no tanto como los actores que están en la serie. Y cuando vuelvo a mi casa a escribir se han abierto puertas diferentes".

Sus reflexiones con Clickbait

Pablo Alborán también ha hablado de cómo la prensa a veces tergiversa aspectos de su vida, lo cual refleja también en su nuevo single, Clickbait: "El clickbait nos rodea en todo: en la política, en la prensa, en los personajes públicos... Yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira". "He escrito sobre eso porque creo que es momento también de criticar ese tipo de comunicaciones", ha reivindicado en el podcast.

El cantante está en contra de cualquier "gancho o anzuelo": "Te creas una idea que no es real". En su caso ha habido muchos casos de noticias falsas: "Creo que ha llegado el momento en el que el que quiera conocer realmente quién soy que venga y me pregunte, o que escuche Clickbait".

"El tema que he escrito habla también de esos prejuicios que tenemos nosotros sobre nosotros mismos y sobre los demás también. La obsesión por la fama desmedida, moverse por los likes... A veces está guay pero otras veces... No puede convertirnos en esclavos de una pantalla. A mí me asusta mucho, y este tema habla de ese momento que vivimos ahora, que creo que va a ir a más", ha reflexionado junto a Mariang y Carlos Peguer.

Sobre este estreno, el malagueño también ha explicado que "es una canción muy diferente". El artista ha destacado los "cantos gregorianos" del comienzo del tema para dar paso a la letra. "La idea era empezar con un canto celestial, pulcro, de alguien que no ha roto un plato en la vida o eso parece... Es jugar todo el rato con esa línea del prejuicio, de que crees conocer a esa persona pero en el fondo a lo mejor esa persona tiene muchos otros lados", ha detallado sobre esta nueva canción, pero también sobre su nuevo álbum en general, que cree que lanzará "a final de año".

"El nuevo disco es un poco raro porque hay un lado mío muy extremo al que le he dado pie, y hay también una necesidad de hablar de emociones y de baladas y tal", ha desvelado en el podcast. Para él el trabajo final que le ha quedado es "muy chulo y actual", sin perder su propia esencia.