"Desahogo total": Alejandro Sanz reacciona a 'Clickbait', la nueva canción de Pablo Alborán

El miércoles 26 de marzo vuelve Pablo Alborán y lo hace con un tema rompedor. Clickbait llega como primer adelanto de su próximo disco y punto de inicio de una nueva era. El malagueño apuesta por un cambio de sonidos y deja a un lado las baladas más tradicionales para hacer una canción casi hablada que se acerca a los ritmos urbanos.

Alborán está deseando compartir el tema —que critica abiertamente la práctica periodística que le da título y los prejuicios— y ya ha empezado a compartir pequeñas píldoras en redes sociales. Este jueves publicó en Instagram un vídeo en el que suena una parte de la canción y ahora ha decidido ensañar a sus seguidores la reacción de su entorno cercano al escucharla.

“Muchos dicen que me conocen | pero no tienen ni idea de quién soy | Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake | Demasiada la paciencia que les doy", dice la canción que Pablo ha mandado a Alejandro Sanz, Ana Mena o Camilo, entre otros. Sus reacciones son las que ha subido Alborán a Instagram

Alejandro Sanz

"Qué hago yo con esta información ahora. Me encanta que estés en este punto. Me gusta mucho. Me gusta escucharte así. Increíble. Me gusta mucho. Libertad absoluta de composición y desahogo total. Felicidades, felicidades cabrón. ¡Me encanta!".

Ana Mena

"¿Hola? Estoy flipando, chaval. Flipando. Fortísimo. Increíble".

Carín León

"Hermano, guau. Creo que como fan tuyo y conociéndome toda tu música me sorprende de una muy buena manera esto. Y creo que estamos viendo otra faceta tuya que me superencanta, que creo que es muy liberadora. Como diríamos en México, me mamó".

Camilo

"Amigo mío, te quiero. Este mensaje es para decirte que me encantó lo que me mandaste. Me gustó mucho porque requiere mucho valor ser tan honesto. Hay un nivel de honestidad, donde de esa línea para allá es difícil y siento que pegaste ese salto y conociéndote sé que ese salto es importante para ti. Te quiero, amigo. Gracias por compartirme".

Pablo Alborán también ha compartido las reacciones de Boukie, La Pija y La Quinqui, Roberto Teto o sus sobrinos, que se escuchan al final. "Creo que se va a oír hasta en las discotecas de Japón".