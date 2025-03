Pablo Alborán enseña las primeras imágenes del videoclip de 'Clickbait'

¡Lo confesamos! Estamos deseando escuchar Clickbait, la nueva canción de Pablo Alborán que llega este miércoles 26 de marzo como primer adelanto de su próximo disco.

El cantante nos ha puesto la miel en los labios con los adelantos que ha servido en sus redes sociales y lo que ha contado del tema, que presenta como una crítica a los prejuicios que suena distinta a sus baladas tradicionales. La canción es casi hablada y el malagueño se acerca a los sonidos del rap.

Clickbait es un cambio de formato aunque no es una ruptura total. Pablo Alborán ha vuelto a confiar en el director Dan Barreri, con el que trabajó en Castillos de Arena, para su videoclip cuyas primeras imágenes ya están disponibles.

Pablo Alborán compartió este lunes en Instagram un vídeo con imágenes de distintos momentos del videoclip aunque no se escucha la canción de fondo. En estas se ve a Alborán rodeado de bailarines y también a la bailarina Lara Díaz, que emula ser la mujer de la pintura Una personificación de la fama de Bernardo Strozzi, una de las protagonistas del vídeo.

Así suena 'Clickbait', de Pablo Alborán

En el adelanto del videoclip no se escucha la canción, pero en otras publicaciones de Pablo Alborán en Instagram ya se puede escuchar y descubrir parte de su mensaje.

“Muchos dicen que me conocen | pero no tienen ni idea de quién soy | Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake | Demasiada la paciencia que les doy", dice la letra de la canción en la que el cantante se muestra tal como es: “A mí me gusta que la gente sonría | no me molesta ni pregunto sus razones | si me jodiera verlos me preocuparía | algunos tienen veneno en los corazones”.

Pablo Alborán ha escrito esta canción para todos aquellos que, como le ocurre a él, "están hart@s de los prejuicios, las etiquetas y la amargura de los que se molestan al verte feliz".