El talento que el #YoMeQuedoEnCasa nos ha permitido descubrir

Estar en casa confinados no tiene porque ser aburrido: muchas son las personas que derrochan talento y que están aportando su granito de arena para que la situación sea mucho más llevadera. Conciertos en directo, clases de baile… os traemos una recopilación de todo lo que nos está dejando descubrir este #YoMeQuedoEnCasa .

Al mal tiempo, buena cara. Y desde Europa FM intentamos sacarle el lado positivo a la situación tan dura que estamos viviendo estos días. Es por eso que el confinamiento obligatorio de la población nos ha permitido indagar a través de las redes sociales en busca de entretenimiento. Y si Juanma Romero nos está mostrando cómo viven el confinamientos nuestros cantantes más queridos, nosotros nos hemos propuesto indagar en las redes para buscar a gente no tan conocida. Y lo que nos hemos encontrado es que somos un país con un enorme talento.

Es el caso de Alba Robles. La joven cantante barcelonesa llegó hasta el cásting final de la última edición de Operación Triunfo, pero finalmente no entró en el reality. Pero el destino le tenía preparado algo mejor, y es que Alba acaba de publicar su primer álbum y ha decidido entretener a sus seguidores durante el confinamiento realizando algunos conciertos a través de directos en su cuenta de Instagram (@albaroblesofi). A su increíble voz hay que sumarle el buen rollo y el positivismo que la cantante desprende. Y si su versión de ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj nos ha apasionado, la primera canción que ha compuesto ella misma, ‘7th Of June’, nos ha enamorado. ¡Escúchala a continuación!

The Crab Apples es un grupo que lleva ya algún tiempo pisando fuerte en el panorama indie español. La banda ha querido unirse a una de las miles de iniciativas que han llamado a los españoles a quedarse en casa, el Cuarentena Fest. Carla Gimeno, vocalista del grupo, ha dado un concierto de casi una hora desde el salón de su casa en el que ha versionado en acústico algunos de sus temas favoritos, ha repasado algunos de los temas más potentes de la banda, como ‘Open Your Mind’ (que cuenta con más de 300.000 reproducciones en Spotify) y ha estrenado en exclusiva y en acústico su próximo sencillo, ‘System Overload’. La dulce voz de Carla consigue su objetivo: que por un momento nos metamos en su mundo y olvidemos todo lo que sucede fuera.

Estos días de encierro en casa nos ha hecho buscar alternativas a la hora de mantenerse en forma. Y para ello Arantxa Moreno tiene la clave: realiza sesiones de una hora de Zumba desde su perfil de Instagram (@arantxamorenoar). Arantxa nos encanta porque no solamente desprende vitalidad y buen rollo, sino que es capaz de animar a todo el mundo con el talento que desprende en cada movimiento, algo imprescindible para levantar el ánimo en estos tiempos que corren. Y además, desmiente completamente el mito de que bailando no se suda, ya que si sigues una clase suya entera segurísimo que acabas bajando algún quilito. Además, Arantxa tiene un canal en YouTube con infinidad de coreografías de Zumba para que te hagas tu propia clase a medida desde casa. Te retamos a que entres a uno de sus directos e intentes no moverte. ¡Es imposible!

Durante el confinamiento es muy importante trabajar también nuestra mente. Por eso es recomendable realizar sesiones de yoga o meditación varias veces a la semana. Xuan Lan, que a algunos os sonará como la profesora de yoga de Aitana y compañía en Operación Triunfo 2017, está realizando clases a diario de diferentes niveles de este deporte, así como charlas y clases a la carta en la que los participantes pueden elegir las posturas a realizar. Además, cada semana cuelga su horario en su perfil de Instagram (@xuanlanyoga) para que no nos perdamos ni una sola clase. Una oportunidad genial para unir cuerpo y mente.

Estas son solamente algunas de los miles de ejemplos de personas que durante esta crisis sanitaria han empezado a hacer cosas para que el confinamiento sea mucho más llevadero, demostrando que en este país existen personas llenas de talento. Cuando todo esto acabe, tendremos que seguir apoyándoles asistiendo a sus conciertos o apuntándonos a sus clases, pero mientras…¡compartámoslo!