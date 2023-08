Taylor Swift anuncia el lanzamiento de la película de 'The Eras Tour': tráiler ya disponible

Taylor Swiftacaba de hacer el anuncio más inesperado a la par que deseado por sus fans.

La artista ha contado muy emocionada a través de sus redes sociales que el próximo 13 de octubre estará disponible en los cines de Norte América la película de la gira de su vida, The Eras Tour.

"The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora, y estoy encantada de deciros que llegará a la gran pantalla pronto ¡A partir del 13 de octubre podrás DISFRUTAR la película del concierto en los cines de América del Norte! Las entradas están ya a la venta en amctheatres.com Looks de las Eras, pulseras de la amistad, cantar y bailar motivados... 1, 2 3 let's go bitch (el que sabe, sabe)", ha escrito la artista junto al trailer de la película.

El tráiler estÁ formado por momentazos del tour, repaso de todas sus eras, reseñas de grandes medios de comunicación, palabras de la propia Taylor sobre la gira y, por supuesto, acompañado de la banda sonora del tour y del verano: Cruel Summer.

Los fans de Miss Americana se percataron durante sus seis conciertos en Los Angeles que había cámaras por todas partes, y ahí fue donde se dieron cuenta de que era para grabar un posible documental o película del tour.

Además, fue en esos conciertos donde no solo repitió varias canciones sorpresa que quería que apareciesen como You're On Your Own Kid —una canción simbólica y especial para el fandom—, también fue el lugar en el que anunció el lanzamiento de 1989 Taylor's Version con un brutal cambio de vestuario en tonos azules y terminando de cantar las canciones que faltaban de ese disco.

Por el momento la película solo estará disponible en Norte América, y se desconoce si llegrá a cines internacionales. Lo que se espera es que en algún momento llegue a plataformas digitales.

La película llegará dos semanas antes del lanzamiento de 1989 Taylor's Version, la cuarta regrabación de Taylor en los últimos años.