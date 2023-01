Taylor Swift aparece por sorpresa en un concierto de The 1975 y canta 'Anti-hero' por primera vez en directo

Taylor Swift no actuará en el descanso de la Super Bowl y este es el motivo // Getty Images

Cuando los fans del grupo británico The 1975 acudieron a su concierto en el O2 de Londres jamás esperaron encontrarse allí con Taylor Swift. La cantante ha aparecido por sorpresa en el show de la banda en la capital británica para cantar por primera vez en directo su tema Anti-hero, de su nuevo disco Midnights.

La gran sorpresa no solo se la han llevado los seguidores del grupo, sino los fans de Taylor que se encontraba entre el público, pero no es la primera vez que hace esto: su reaparición sobre los escenarios (después de tres años) fue en julio de 2022 en un concierto del grupo Haim en Londres.

La artista estadounidense ha interpretado este sencillo de su décimo disco en fomato acústico compañada de una bonita guitarra blanco roto en un escenario que se asemejaba muho al interior de la casa del videoclip de Anti-hero.

Además la intérprete de Lavender Haze ha lucido un espectacular minivestido plateado de tachuelas con el que ha deslumbrado a todos los asistentes.

Pero Anti-hero no ha sido el único tema que Taylor ha interpretado esta noche: la artista ha cantado su propia versión de The City, tema de The 1975, como homenaje al grupo por la invitación a su concierto.

Esta aparición sorpresa de Taylor ha motivado mucho a los fans, que no paran de pensar que las promociones de la gran vuelta a los escenarios de Swift con The Eras Tour está por comenzar.