Quién es Iñaki Urrutia, el humorista que canta con Goyo Jiménez en 'Tu cara me suena' | GETTY

Iñaki Urrutia es uno de esos rostros de la comedia reconocidos por programas como Zapeando, espacio donde lleva años colaborando. Ahorra irrumpe con su gran sentido del humor en Tu cara me suena.

Y es que este humorista estaba decidido a licenciarse en Historia del Arte hasta que El Club de la Comedia se cruzó en su camino. El programa de monólogos surgió para darle la primera oportunidad y poco a poco fue abriéndose camino en el mundo del humor.

El colaborador de televisión de 48 años, hijo de padre vasco y madre aragonesa, quería haber estudiado Comunicación Audiovisual, pero, como no le llegó la nota para entrar en la carrera, se matriculó en Historia del Arte.

Dejó los estudios cuando, después de unos chistes improvisados en una boda, se cruzó en su vida el famoso programa de humor.

"Me presenté y llegué a la final y a partir de ahí la vida empezó a dar vueltas. Si tuviese tiempo, acabaría Historia del Arte, aunque fuera por mis padres, porque se esforzaron mucho en dar una carrera a sus cuatro hijos, siendo ellos muy trabajadores", contó en una entrevista en El Periódico de Aragón, y explicó que su relación con el humor viene de lejos. "Siempre he sido el típico gamba. En mi pueblo hacía el bingo, chistes... No sabía cómo canalizar esto".

La trayectoria profesional del cómico

La carrera de Urrutia comenzó realizando monólogos en diferentes cadenas de televisión, a los que se sumaron varios programas en la radio. Además en la lista incluye grandes espectáculos cómicos por media España.

En la actualidad, Urrutia presenta con éxito Atrápame si puedes en Aragón TV, siendo la versión autonómica más vista de este concurso. Además, es colaborador del programa de Zapeando, presentado por Dani Mateo, con quien ya ha coincidido en otros proyectos laborales.

Finalmente, en septiembre de 2021, se convirtió en el nuevo presentador del programa deportivo El día después, de Movistar +. Así se despedía en las redes sociales de la última temporada emitida hasta el momento.

Además del programa de La Sexta, el vasco es actual presentador de espacios como Basura o Tesoro y Alta tensión, demostrando que, independientemente del rol televisivo, es todo un profesional.

“He sufrido por las audiencias”

Iñaki Urrutia es un presentador entregado y, según confesó en El Confidencial, sufre mucho por las audiencias. “He estado en programas que han ido tan mal en audiencias y he sufrido tanto por ellas, que ahora que son buenas, lo que no voy a hacer es sufrir también. Yo sufro cuando son malas, pero cuando son buenas doy las gracias y me siento contento”, dijo sobre los datos de Atrápame si puedes.

"Creo que mi actitud a la hora de presentar no es la de un presentador de concurso clásico. Yo lo hago de manera coloquial, como lo haría con mis amigos. Creo que esa parte también le da un toque de frescura que hace que lleguemos a mucho público", defendió para el citado medio.

Las polémicas en las que se ha visto envuelto

Iñaki Urrutia se ha visto en el centro de la polémica por algunas de sus intervenciones públicas, entre ellas, una que compartió con Cristina Pedroche. Los dos colaboradores de Zapeando hicieron unos comentarios sobre las personas con sobrepeso a raíz de una noticia que se comentó en el programa.

"Ahora puedes alquilar gordos a 15 euros la hora. Están arrasando porque en Japón es raro ver gente obesa y ¿para qué iba alguien a contratar a una persona con sobrepeso?", dijo en el plató la vallecana.

Por su parte, Urrutia añadió que, según sus cálculos, la persona que aceptase el trabajo cobraría 2.600 euros: "Así que si estáis 'trofollos' menos ir a Patry Jordan y más ir a Japón. Eso sí, no vayáis todos a la vez que el avión no despega". Ambos colaboradores tuvieron que disculparse.

El lado más personal de Urrutia

Sin revelar muchos datos sobre su faceta más íntima, la cuenta de Instagram del catalán está plagada de instantáneas personales como fiestas con amigos o momentos con sus ahijados.

El presentador no tiene hijos ni pareja conocida. Tampoco tiene vergüenza.

Cuando llegó Filomena en enero de 2021, el presentador no tuvo ningún pudor y posó desnudo sobre la nieve en Instagram para imitar a su compañera Cristina Pedroche. Él mismo comparó las fotos para que no hubiese dudas.