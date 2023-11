Taylor Swift canta por primera vez en directo 'Bigger Than The Whole Sky' como homenaje a su fan fallecida en Río

La emoción llegó al Estadio Olímpico Nilton Santos nada más arrancar el segundo concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro.

La cantante estadounidense volvió a subirse al escenario este domingo 19 de noviembre después de tener que cancelar el show previsto para el sábado 18 por la ola de temperaturas extremas que atraviesa Brasil, y que provocó la muerte de una fan de 23 años durante el concierto del viernes 17.

Ana Clara Benevides falleció por un golpe de calor poco antes de arrancar el espectáculo. La joven se desmayó tras empezar a sentirse mal y sufrió una parada cardiorrespiratorio dentro del estadio. Rápidamente fue atendida en el interior del recinto y, tras no conseguir reanimarla, el equipo médico optó por llevarla al Hospital Salgado Filho, donde finalmente falleció.

Taylor Swift, que recibió la noticia devastada, como apuntó en un comunicado compartido a través de Instagram Stories, quiso dedicarle el arranque del concierto del domingo y añadió a su repertorio la canción Bigger Than The Whole Sky, que interpretó con la voz entrecortada como homenaje a Ana.

Fue la segunda canción de la noche y una sorpresa para sus fans, que unieron sus voces a Taylor Swift para interpretar la canción junto a ella. Fue la primera vez que la cantante la interpretaba en directo.

Bigger Than the Whole Sky es una pista extra del disco Midnights, el décimo disco de Taylor Swift lanzado el 21 de octubre de 2022. Es la número 15 de la versión extendida, lanzada por sorpresa tres horas después de la edición estándar.

Se trata de una balada intimista que habla de pena y dolor por una persona que el narrador nunca ha conocido, lo que llevó a muchos críticos y fans a pensar que la canción trata sobre un aborto espontáneo. Otros la interpretan por otro camino y dicen que Taylor Swift la escribió en sentido metafórico y se refiere a la niñez que nunca vivió.

Sea como fuere, sin duda, es una de las letras más duras de la cantante.

La letra de 'Bigger Than the Whole Sky'

No words appear before me in the aftermath

Salt streams out my eyes and into my ears

Every single thing I touch becomes sick with sadness

'Cause it's all over now, all out to sea

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I've got a lot to pine about

I've got a lot to live without

I'm never gonna meet

What could've been, would've been

What should've been you

What could've been, would've been you

Did some bird flap its wings over in Asia?

Did some force take you because I didn't pray?

Every single thing to come has turned into ashes

'Cause it's all over, it's not meant to be

So I'll say words I don't believe

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I've got a lot to pine about

I've got a lot to live without

I'm never gonna meet

What could've been, would've been

What should've been you

What could've been, would've been

What should've been you

(What could've been, would've been)

What could've been, would've been you

(Could've been, would've been)

(Could've been, would've been)

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I've got a lot to pine about

I've got a lot to live without

I'm never gonna meet

What could've been, would've been

What should've been you