Las canciones sorpresa que Taylor Swift interpretó en su concierto en el Bernabéu

Este miércoles Taylor Swift hizo historia con su primer concierto en el Santiago Bernabéu como parte de The Eras Tour. La cantante reunió a más de 65.000 fans entre pistas y gradas para celebrar junto a ella la historia de sus once discos.

Diez eras donde la de Pensilvania hace un recorrido con cambios de look con canciones tan populares como Enchanted, Love story, 22 o Look what you made me do. Durante los casi 100 conciertos que ha dado, la estructura se ha mantenido más o menos similar a excepción de los últimos meses, donde ha introducido varios temas de TTPD.

El único cambio significativo son las sesiones acústicas, un breve segmento donde Taylor interpreta singles sorpresa junto a la guitarra y el piano. En el caso del concierto en Madrid, las canciones elegidas fueron:

Mash-up a guitarra de Sparks Fly (Speak Now) x I Can Fix Him (No Really I Can) (TTPD)