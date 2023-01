Taylor Swift estrena el videoclip de 'Lavender Haze' lleno de 'easter eggs'

MET ME AT MIDNIGHT

Taylor Swift acaba de estrenar el videoclip de Lavender Haze, el tema que encabeza su décimo álbum de estudio Midnights.

Se trata del tercer videoclip que publica la cante de este último proyecto, seguido de Anti-Hero y Bejeweled, que acumulan respectivamente 97 y 42 millones de visualizaciones, y ha sido escrito y dirigido por ella misma.

"Este es el primer vídeo que escribí de los tres que he publicado, y este realmente me ayudo a conceptualizar el mundo y el estado de ánimo de Midnights, como un sueño sensual en vela de los 70. Espero que os guste", ha escrito la cantante junto a unas fotografías del videoclip.

Swift ha anunciado con a penas 24 horas de antelación el lanzamiento del clip con la frase "met me at midnigh" (quedamos a media noche), primera frase de Lavender Haze y hora a la que estará disponible (00:00 horas); y es que Taylor siempre ha sido la reina de los easter eggs.

Tan solo 4 horas después de su estreno el videoclip alcanza ya casi dos millones de reproduciones.

Lavender Haze, lleno de easter eggs de Speak Now

Taylor no hace nada sin querer y en sus videoclips nada es casualidad. Se trata de los ya mencionados easter eggs, que encontramos en casi todas las canciones de la artista.

Al principio del vídeo podemos ver un vinilo de Mastermind, una de las canciones integradas en Midnights, y otro vinilo en el que se puede apreciar un quemador de incienso, referencia a la cancion Maroon también de Midnights, donde dice "When the morning came we were cleaning incense off your vinyl shelf".

Además podemos ver las constelaciones de Piscis y Sagitario, los signos zodiacales de Taylor y Joe Alwyn, su pareja.

También vemos una referencia a otra de las cancione del disco, Karma, en la escena el la que el chico del tiempo es el mismo que interpreta a su interes amoroso en el vídeo, clara referencia a "the guy on the screen/ coming straight home to me".

Además hay una clara referencia a Speak Now con los famosos peces Koi, carpas que aparecen dibujadas en una de las guitarras de Taylor del Speak Now Tour. Estos peces han aparecido en los tres videoclips de Midnights.

Actualmente los fans de Taylor están a la espera de que salga Speak Now Taylor's Version.

Letra Lavender Haze

Meet me at midnight

(Ooh, ooh, ooh, whoa whoa whoa whoa whoa)

Staring at the ceiling with you

Oh, you don't ever say too much

And you don't really read into

My melancholia

I've been under scrutiny (yeah, oh yeah)

You handle it beautifully (yeah, oh yeah)

All this shit is new to me (yeah, oh yeah)

I feel a lavender haze creeping up on me

So real, I'm damned if I do give a damn what people say

No deal, the 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

(Ooh, ooh, whoa whoa whoa whoa whoa)

All they keep asking me (all they keep asking me)

Is if I'm gonna be your bride

The only kind of girl they see (the only kind of girl they see)

Is a one night or a wife

I find it dizzying (yeah, oh yeah)

They're bringing up my history (yeah, oh yeah)

But you aren't even listening (yeah, oh yeah)

I feel a lavender haze creeping up on me

So real, I'm damned if I do give a damn what people say

No deal, the 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze (ooh, ooh, whoa whoa whoa whoa whoa)

That lavender haze

Talk your talk and go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk (get it off my desk)

Talk your talk and go viral

I just need this love spiral

Get it off your chest

Get it off my desk

I feel (I feel) a lavender haze creeping up on me

So real, I'm damned if I do give a damn what people say

No deal (no deal), the 1950s shit they want from me

I just wanna stay in that lavender haze

(Ooh, ooh, whoa whoa whoa whoa whoa)

Get it off your chest

Get it off my desk

That lavender haze

I just wanna stay

I just wanna stay

In that lavender haze