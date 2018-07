The Black Eyed Peas presenta junto a David Guetta 'This is Awesome'

La formación californiana se subió este fin de semana en el escenario de Coachella junto al dj David Guetta para presentar un nuevo tema: This Is Awesome. Acto seguido, The Black Eyed Peas interpretaron también su famoso tema I Gotta Feeling.

The Black Eyed Peas vuelve para celebrar su 20 aniversario. Lo han hecho de la mano de David Guetta en el escenario del festival Coachella que se ha celebrado en California este pasado fin de semana. La formación apareció y sorprendió al público, pues no era una actuación programada, y estrenó en directo un nuevo tema llamado This Is Awesome. Aún así, Fergie no interpretó la canción, ya que hace unos meses atrás anunció que The Black Eyed Peas podía sacar un álbum sin ella y que está preparando su segundo disco en solitario.

Después de mostrar al público su nueva música, BEP cantó su archiconocido tema I Gotta Feeling. En este caso, Fergie si subió al escenario para interpretarlo.

El nuevo tema, This is Awesome, tiene unas características propias de la banda. Un sonido siempre innovador y un poco futurista, aunque la letra deja un poco que desear y muestra que no se lo curraron mucho a la hora de escribir.

A continuación, puedes ver lo bien que se lo pasaron The Black Eyed Peas acompañando a David Guetta con su actuación.