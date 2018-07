The Wanted lanza 'We Own The Night', su nuevo single

The Wanted lanza We own the night. Nuevo single de su álbum Word Of Mouth que se publicará el próximo 16 de septiembre. Es una canción con ritmo y muy pegadiza.

Tras Walks likes Rihanna, The Wanted publica nuevo single titulado We own the night, otro adelanto de su tercer disco titulado Word Of Mouth que se lanzará el próximo 16 de septiembre. Este nuevo single tiene un ritmo rápido y más fiestero que los anteriores. Se pueden escuchar sonidos de gaitas y un pegadizo "la la la".

"Nos encanta, es una especie de sonido que esperan de The Wanted" explica Jay McGuiness. "Tratamos de hacer que la gente salga de fiesta, aunque también tiene algo muy tradicional al respecto, muy nostálgico."

We own the night es una canción agradable y refresecante para el verano y probablemente se posicionará en un buen puesto en las listas de ventas.