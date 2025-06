Quién es Kapo, el cantante de reguetón que triunfa en España desde Colombia

Kapo, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, debutó en la música con su primera canción en 2019, aunque no fue hasta el verano de 2024 cuando su fama alcanzó al público internacional.

Nació en Zaragoza (Colombia) el 15 de diciembre de 1997 (tiene 27 años). Su música pertenece a los géneros Afrobeat y reguetón, como así demuestra su primer éxito con alcance global: OHNANA, que se convirtió en una de las canciones del verano en España de 2024. A día de hoy, suma más de 360 millones de reproducciones en Spotify, una cifra muy similar a la que registra UWAI, su otro gran éxito que llegó apenas dos meses después del primero.

OHNANA, que nace de un punto de inflexión que vivió el artista tras una mala época, lanza un mensaje de esperanza y tranquilidad. La letra habla de una relación que ya terminó y los recuerdos bonitos que le vienen a la mente, pero no en un tono de lamento ni reproche, sino en un tono optimista y calmado que transmite que siempre se puede seguir adelante.

"Tengo mucha afinidad con todo lo que tiene que ver con el mar, con la isla, con los caribes. No sé por qué; nunca tuve un mar cerca", explicó Kapo sobre estas canciones para Europa Press. "De una u otra manera, siento que todas estas historias son algo movido que tiene sentimiento: ahí era donde quería estar, en lo que te genere que, mientras bailas, puedas llorar".

Tras sus dos éxitos de alcance internacional, llegaría el tercero en noviembre de 2024: Imagínate, su colaboración con Danny Ocean que suma más de 300 millones de reproducciones en Spotify.

Inicios humildes

Kapo pasó su infancia en un pequeño pueblo de Colombia llamado El Cabuyal. Criado principalmente por su madre y con dos hermanas, todos los veranos se iba a Bogotá para trabajar en la gasolinera de su cuñado. Ya allí mostró gran interés por la música, pues siempre que podía se metía en las cabinas de los camiones a cantar con sus conductores canciones populares colombianas.

Con 17 años se fue a vivir a Bogotá para estudiar Comunicación Social y, mientras, se ganaba la vida trabajando en discotecas. Según contó en una entrevista con el diario El Tiempo, fue una época oscura para él, pero le sirvió para percatarse de que quería dedicarse a la música: "Empecé a avanzar, estudié Comunicación Social y me frustré. Yo dije: 'No puedo entrevistar al número uno, yo tengo que ser el número uno al que estén entrevistando'".

Una gorra, clave del despegue de su carrera

Tras unos años haciendo música, a Kapo le llegó su gran oportunidad, aunque para ello se la tuvo que jugar bastante: "Saqué un vídeo con la gorra de La Industria Inc. y dije: 'O me ven por bueno o me demandan por el uso de la marca, pero seguro me ven'", cuenta el colombiano en la entrevista con el citado medio. En efecto, trabajo y suerte se combinaron para darle su gran oportunidad y recibió la llamada de Juan Diego Medina, jefe de esa discográfica.

Según cuenta el propio Kapo, al principio le costó asumir que lo había conseguido: "Cuando Juan Diego me llamó, no le creí, pensé que me estaban haciendo una broma. Él me dijo que le gustaba lo que hacía. Cuando vi que La Industria Inc. me empezó a seguir, empecé a creerlo".

Su primer sencillo con la firma fue Vuela, una canción junto a Mati Gómez de 2023. Después vinieron otros como Algarete o Mañanita.

El origen de su nombre artístico

Resulta curioso que, a pesar de no haber contado con el apoyo de una figura paterna durante su infancia, Kapo haya cogido su nombre artístico de su padre, al que según cuenta llamaban "Capo": "Si él al menos no me dio el apellido, por lo menos me quedo con el sobrenombre", explicó el colombiano en la entrevista con El Tiempo.

El artista también contó qué significa para él esta palabra: "Todos somos unos capos en lo que hacemos, somos unos cracks. Quería reflejar eso: ser los mejores en lo que hacemos. En nuestro lenguaje, pero esmerándonos siempre".

Su segundo álbum llega en julio de 2025

Para el 4 de julio de 2025, Kapo tiene preparado el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA. Con él sale de gira este mismo año para cantar las canciones que componen el disco, entre las que se incluyen OHNANA y UWAIE.

Aparte de sus primeros éxitos, Kapo también incopora a su nuevo álbum otros adelantos como ILY —en colaboración con Myke Towers—, KORAZONG y ALOH ALOH, así como otras muchas composiciones que no verán la luz hasta el estreno oficial del trabajo.