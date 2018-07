The Wanted se ponen dramáticos en 'Show me love (America)'

The Wanted no cesa en la promoción de Word Of Mouth , su próximo disco. A tres semanas de su lanzamiento presentan un nuevo single para intentar impulsar las listas de ventas. La canción escogida es Show me love (America) donde abandonan el dance electrónico y recuperan el pop con una base de instrumentos de cuerda.

QUINTO SINGLE DE 'WORD OF MOUTH'

The Wanted siguen promocionando su tercer álbum de estudio Word Of Mouth, que finalmente verá la luz el 4 de noviembre.

Show me love (America) es el quinto single de este trabajo tras Chasing The Sun, I Found You, Walks Like Rihanna y We Own The Night, donde cada sencillo ha tenido menos éxito en las listas de ventas que el anterior.

Por este motivo escogen como nuevo single Show me the night (America), un tema donde muestran una melodía más pop alejandose del dance electrónico como ya hicieron con I Found You.

Show me love (America), con una base de instrumentos de cuerda, es una balada que presentan con un videoclip que nos muestra la dramática ruputura de una pareja mientras que los chicos de The Wanted interpretan el tema en un teatro vacío en traje y todo rodado en blanco y negro.

Descárgate Show me love (America) de The Wanted en