The Weeknd y Anitta impactan a su púbico con 'São Paulo', su nuevo tema con su carta de presentación más terrorífica | Videoclip de 'São Paulo', de The Weeknd y Anitta, YouTube

Cuando pensábamos que no nos podían sorprender más, se superan. No nos cabe duda de que The Weeknd y Anitta son dos de los grandes que están conquistando el planeta con su música. Sin embargo, este lanzamiento ya venía marcada por una curiosidad. En sus publicaciones, la brasileña parece que quería dar algunas pistas de lo que vendría con una serie de posts en los que vemos a una artista aparentemente 'embarazada' y con ecografía incluida. Un juego en el que The Weeknd se ha metido de lleno.

En lo que respecta a la canción, la podríamos definir como un mix que trae lo mejor de cada artista. Anitta trae su funk brasileño y The Weeknd demuestra ese fraseo melódico que lo enmarca en un tema lleno de contrastes.

Y como no, el 31 de octubre ha sido la fecha marcada para un single que trae como carta de presentación un videoclip marcado por su estética más terrorífica y aberrante. En la secuencia vemos a una Anitta casi embrujada por la noche. Con una estética terrorífica, vemos a la intérprete de Mil Veces andar con dos elementos que hacen que el espectador no pierda la mirada delante de la pantalla: una máscara y una enorme barriga, con la que simula un embarazo. Para sorpresa del espectador, la narrativa cambia cuando Anitta, entre movimientos convulsos, sufre un cambio: a su ombligo le empieza a crecer unos labios.

Detrás de esta obra audiovisual, ha estado Freeka Tet, quien destaca por su iconicidad en su expresividad audiovisual.

El tema, que cuenta con pocas horas de estreno, ya roza los dos millones de visualizaciones.

La historia detrás de esta colaboración vino a raíz de cuando Mike Dean, productor, le pidió a Anitta unas frases para uno de los temas que estaba componiendo The Weeknd, algo que gustó tanto que con ello se lanzaron a crear el tema. "Escribí algunos versos como una broma y nunca imaginé que se volverían serios. De repente, recibí la canción terminada. ¡Me encantó!Me sentímuy honrada y halagada”, contó Anitta, tal y como recoge Billboard.

Un lanzamiento que ha generado debate entre sus fans

En el caso de este lanzamiento, bien es cierto que se cumple el dicho: "para gustos, colores". Precisamente este estreno ha creado división de opiniones entre sus fans. Unos se muestran dispares, mientras que otros acogen este tema.

Entre los comentarios negativos, vemos como algunos de sus fans responden con frases como: "impactado negativamente", "borrar y fingir que este clip nunca existió"o "socorro, que show de los horrores".

Sin embargo, ha habido otros usuarios en redes que han alabado este tema. "Canción del año", "esto da miedo, pero la canción es tan buena", "esta canción es increíble, te amo", son algunos de los comentarios de sus fans quienes han abrazado São Paulo.

Hay quien teoriza sobre la posibilidad de que The Weeknd está en una época de transformación en el plano artístico. "Quien realmente es un fan sabe que quiere hacer la transición a su verdadero nombre "Abel". Solo está construyendo una narrativa para ello", comenta un fan.