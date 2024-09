The Weeknd desvela el título de su sexto álbum con un misterioso vídeo

The Weeknd está de vuelta. El canadiense prepara su regreso con el sexto álbum de estudio de su carrera, que completará la trilogía formada por After Hours (2020) y Dawn FM (2022), aunque todavía se desconoce la fecha de lanzamiento.

El artista ha querido comenzar este nuevo camino con un vídeo misterioso donde aparece escrito un poema a modo de presentación del álbum, mientras suena una canción instrumental tenebrosa.

"Me miro en el espejo y me siento tanto viejo como nuevo, atrapado en un limbo e incapaz de moverme. Aún no me he enfrentado a mí mismo. / [...] / Cuando termine hoy, descubriré quién soy", dice el texto de The Weeknd, desvelando que su nuevo trabajo puede ser el más personal y sincero de su trayectoria.

El vídeo finaliza desvelando el título del disco: Hurry Up Tomorrow.

El poema en español de The Weeknd para anunciar su álbum

Ayer fue hace catorce años...

Contuvimos la respiración, cayendo en un mar resplandeciente en las últimas horas de la noche...

Intentamos limpiar las heridas con melodías y luces, una venda a prueba de balas para proteger lo que yace debajo.

En un lugar donde las estaciones nunca cambiaron, donde el tiempo dejó de existir. Pero ahí radica el problema.

Hoy ha parecido un giro interminable. Sigo distorsionando la verdad, inmune al mareo, insensible a la náusea. Lo que yace debajo — grita en silencio.

Me miro en el espejo y me siento tanto viejo como nuevo, atrapado en un limbo e incapaz de moverme. Aún no me he enfrentado a mí mismo.

Más canciones podrían ayudar, pero ¿qué me queda por decir? Ay de mí en mi jaula dorada, verdad?

Lo que una vez me hizo invencible me falló en el escenario mundial. Un nuevo trauma surgió, abriendo las compuertas.

Un nuevo camino espera.

Cuando termine hoy, descubriré quién soy.

Apresúrate, mañana.