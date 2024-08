Billie Eilish supera a The Weeknd como la artista más escuchada del momento

Un nuevo y aclamado álbum, una actuación en la clausura de los Juegos Olímpicos, una colaboración con la artista pop del momento... Muchas son las claves que explican que Billie Eilish haya conseguido alcanzar el primer puesto de los artistas más escuchados del momento en Spotify.

Tras la publicación de su último disco Hit Me Hard and Soft, este lunes la cantante ha conseguido ser la artista con más oyentes mensuales en esta plataforma a nivel global. Antes de este éxito en streaming, le han precedido otros grandes acontecimientos, como su actuación para cerrar los JJ. OO. de París 2024 o su fusión musical junto a Charli xcx.

A día miércoles 21 de agosto, Billie Eilish suma 105.800.000 oyentes mensuales en Spotify, por lo que continúa siendo la artista más escuchada en la plataforma. Le siguen de cerca The Weeknd, con 105.000.000, y Taylor Swift, con 95.600.000.

"Número uno del mundo en Spotify. No me lo puedo creer, de verdad. Os quiero mucho a todos, esto es lo más loco de la historia", ha escrito Billie Eilish desde Instagram para agradecer a sus seguidores haberle ayudado a conseguir este reconocimiento.

The Weeknd celebra el éxito de Billie Eilish

La artista ha tenido que superar a The Weeknd para conseguir ser la más escuchada en Spotify, y el cantante canadiense no ha dudado en mostrar su admiración por su compañera de profesión.

Antes de que Billie Eilish alcanzara al primer puesto, The Weeknd publicó un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) animando a sus seguidores a que escucharana la intérprete de Happier Than Ever. "¡Vamos!", escribió, acompañado de varios emoticonos.

Después, cuando Eilish llegó a la cima dejándole en segunda posición, The Weeknd volvió a mostrar públicamente su apoyo a la artista en forma de un "me gusta" en Instagram. En concreto, en una publicación de Instagram de Maggie May Baird, la madre de Billie Eilish. "¡Wow, no sé ni como procesar esto! ¡Felicidades, Billie, y gracias a todos los increíbles fans! ¡Y qué amable y generoso es The Weeknd!", escribió ella.