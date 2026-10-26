TINI plasma su ambicioso show en su álbum 'FUTTTURA LIVE'

La cantante TINI quiere que sus fans puedan experimentar la ambiciosa puesta en escena que resultan sus directos en cualquier momento, pudiendo llevar la fiesta también fuera de los recintos de su show.

La argentina acaba de lanzar FUTTTURA LIVE, un álbum de 32 canciones que traslada a las plataformas el espectáculo de su gira conceptual. Grabado durante el arranque del tour en el recinto Tecnópolis de Buenos Aires, reuniendo distintas etapas de su carrera en una misma experiencia holística.

El lanzamiento llega, además, con dos cartas de presentación para que sus fans puedan degustar cómo es vivir un concierto de TINI en directo con los vídeos en vivo de La Loto, su canción junto a Anitta y Becky G, y Muñecas, con La Joaqui. Dos de los momentos destacados de una producción que apuesta por trasladar a la pantalla la energía del escenario.

El repertorio abre una ventana a Violetta, la serie con la que la artista se dio a conocer al mundo, con canciones como En Mi Mundo, Como Quieres y Te Creo, antes de recuperar Siempre Brillarás. Un tramo que conecta con quienes crecieron junto a TINI, convirtiendo el concierto en una suerte de recorrido en el que los fans acompañan a la de Buenos Aires a lo largo de toda su trayectoria.

Una carrera en la que la artista ha tenido la oportunidad de colaborar con iconos mundiales como Coldplay en We Pray; María Becerra, en Miénteme; Manuel Turizo, en Maldita Foto, incluidas en el tracklist del álbum, al igual que sus temas con Greeicy, Morat, Miranda!, Lalo Ebratt, Maxi Espíndola y Cali y El Dandee.

Un proyecto que sirve como anticipo de cara a los próximos conciertos de TINI en España, donde actuará en el Roig Arena de Valencia los días 19 y 20 de enero; al Palau Sant Jordi de Barcelona el 22, 23 y 24; y al Movistar Arena de Madrid el 26, 27 y 28 de enero de 2027.