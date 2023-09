Todas las canciones que Rosalía ha sampleado en su discografía

No es una mera intérprete y lo ha demostrado con creces.

Rosalía crea su propia música a partir las referencias que le inspiran, las vivencias que la atraviesan y la música que le remueve por dentro.

Como si de un collage se tratase, compone canciones nuevas con retazos de unas, frases de otras y melodías casi olvidadas. Extraer un verso, un sonido o un compás de un tema para introducirlo en una obra nueva es samplear, pero a veces pasa tan inadvertido que podría reducirse a una interpolación.

En la discografía de Rosalía se pueden encontrar samples evidentes, pero hay otros que no lo son tanto, ya sea porque han sufrido una transformación o porque pertenecen a canciones y referencias de otra época.

La recopilación de losmás importantes se puede encontrar en la aplicación WhoSampled, una lista que han difundido en redes las cuentas @APALEAPALE y @rosaliaxarchive y que desgranamos a continuación:

• “Delirious (Soulja Boy Tell 'Em Version)” by Vistoso Bosses feat. Soulja Boy (2009)

• “Saoco” by Wisin and Daddy Yankee (2003)

• “Fill, Fill, a Rún Ó” (Oireachtas, 1971) from Come West Along the Road (1994)

• “Barefoot In The Park” by James Blake with Rosalía (2019) pic.twitter.com/Uc44zfqvEZ