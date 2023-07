El Motomami World Tour de Rosalía, en datos: 2 millones de espectadores, 68 conciertos y 21 países

Rosalía ha recorrido el mundo entero durante más de un año. La catalana puede volver a su mansión de Montserrat -una joya novencista- con la satisfacción que da el trabajo bien hecho. Era su oportunidad para mostrar al planeta su propuesta musical. El Motomami World Tour ha supuesto una ventana abierta al público, que la convertido en algo más que una estrella global: un meteorito capaz de eclipsar cualquier atomósfera que atraviese.

Una gira apoteósica que culminaba este sábado 22 de julio en el Festival Lolapalooza de París en un show que agotó todas las entradas. Nada nuevo en el Motomami World Tour, que ha colgado el cartel de sold out hasta el los lugares más recónditos del globo. Allí, 55.000 personas fueron testigos del final de la hazaña artística que supone llevar a cabo una de las giras más aclamadas por la crítica de la última década.

"Si os soy sincera, me siento muy emocionada. Motomami se termina. Hace cuatro años que inicié este proyecto y la lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita", pronunciaba la artista, sobrepasada por las emociones. "A todos mis fans en el mundo entero, quiero que sepáis que os adoro y que sois lo mejor que me ha pasado. Así que muchísimas gracias de corazón por siempre estar ahí", añadía después de dudar sobre qué será lo próximo. "El siguiente capítulo aún no sé cómo será. Hay algunas ideitas, ilusiones, pero... pues yo qué sé, solo Dios sabe, Dios dirá", vacilaba.

Un hito musical que han visto 2 millones de espectadores

La expectación por ver en directo a la ganadora de 12 Grammys Latinos ha colapsado los escenarios más importantes del mundo.

La primera etapa del Motomami World Tour comenzó el 6 de julio de 2022 en Almería. Los fans hicieron cola con varios días de antelación. Una velada inolvidable en el que por primera vez se desvelaba la coreografía y los medios audiovisuales de la gira. Fue el germen del fenómeno Despechá que colapsó las discotecas el año pasado y se convirtió en canción del verano sin haberse siquiera estrenado.

Un espectáculo vocal de primera clase con más de 30 canciones en el repertorio. Estaba basado en su álbum Motomami, pero también había hueco para las canciones que ya se han convertido en emblemas de su discografía, como De Plata o Malamente.

Estos meses fueron 46 actuaciones en 15 países distintos. Recorrió tres continentes antes de concluir en Europa el 18 de diciembre con una actuación en el Accor Hotels Arena de París, misma ciudad en la que ha terminado ahora la segunda parte del tour mundial.

Cifras desorbitadas: 68 actuaciones, 21 países y tres continentes en total

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa fueron las paradas de el segundo tramo del Motomami Tour, que continuó llenando recintos en 2023.

En Latam fueron 300.000 espectadores los que vivieron en directo la gira más vanguardista y rompedora de una artista española. Hizo historia como primera cabeza de cartel en español en Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile y Lollapalooza Brasil, así como en Asuncionico, con 50.000 asistentes de media por espectáculo.

Su aterrizaje en el Coachella durante dos fines de semana consecutivos trajo consigo un impacto irrevocable.

Su virtuosismo sobre el escenario la colocó en el número 1 de las tendencias, más allá de lo musical. Su relación con Rauw Alejandro y su cercanía con el público han generado incontables impresiones. "Fascinante", "inolvidable" o "innovador" fueron algunos de los adjetivos más repetidos por la crítica internacional.

Tras Coachella, Rosalía completó una actuación sin precedentes con un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, siendo la primera artista femenina que atrajo a una multitud de más de 170.000 personas. Cantó La Llorona de Chavela Vargas, en un homenaje a la cultura musical del país.

A partir de ahí, llegó su despedida por Europa, un último asalto que culminó con su última actuación en el Lollapalooza de París. En total en este año y medio, las cifras lo dicen todo: 2 millones de espectadores, 68 actuaciones y 21 países han sido testigos del poderío Motomami.

Unos datos que son la prueba de que la carrera internacional de Rosalía no ha hecho más que empezar. Ahora llega un merecido descanso para la cantante, que a todas luces volverá a retorcer los géneros en su futuro musical. El destino es caprichoso pero -de momento- ya tiene el mundo a sus pies.