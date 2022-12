Todo lo que necesitas saber sobre Lala Chus, la cómica y colaboradora de 'Cuerpos especiales'

Lala Chus es uno de esos nombres que cada vez conocen más personas. Gracias a sus videos virales de internet, la joven ha llegado a convertirse en un auténtico fenómeno fan e incluso ha llegado a ser colaboradora de los lunes en Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM.

Sus inicios en la comedia

Aunque ahora su rostro no deja de aparecer en programas y cada vez crea más contenido propio para sus redes sociales, en 2020 Laura Yustres —nombre real de Lala Chus— trabajaba como recepcionista en una empresa de construcción. Antes había estudiado Comunicación Audiovisual.

Dejó este empleo en 2021, una vez se dio cuenta de que su talento podría darle los frutos necesarios para mantenerse como autónoma. Empezó a colaborar con Victoria Martín y Carolina Iglesias en el podcast Estirando el Chicle y poco después fichó por Europa FM para Cuerpos Especiales, donde ha afianzado su relación con Eva Soriano.

La joven de 31 años guarda muy buen recuerdo de cuando compaginaba el mundo del humor con el de la administración. En la constructora en la que trabajaba no tenían ni idea de que se dedicaba a hacer vídeos para redes sociales y lo descubrieron cuando su nombre salió en los medios de comunicación tras fichar por la serie Veneno.

"Me vinieron a pedir un boli o no se qué y me dijeron ¿'Lala Chus'?. Se han enterado ya, ha salido en todos los lados y la gente tú sabes que en vez de trabajar están viendo las noticias. Habrán dicho, 'esta chica me rellena a mí la impresora'", contó en su entrevista con Pantomima Full en yu, No te pierdas nada.

Tuvo un papel en la serie 'Veneno'

Todavía no había dejado su trabajo como recepcionista cuando Javier Calvo se interesó en la madrileña para un pequeño papel en la serie Veneno, donde se puso en la piel de la periodista Lydia Lozano a mediados de los 90.

"Es una fantasía la verdad, es un papel muy pequeñín, Lydia Lozano en los 90. Javier Calvo me escribió un día por Twitter, nos seguíamos y me dijo que estaba haciendo una serie y que tenía un papelito para mí. Me desmayé", contó en yu, No te pierdas nada sobre este pequeño cameo que le abrió las puertas a muchos más proyectos.

Su amistad con Eva Soriano y su llegada a 'Cuerpos especiales'

A Cuerpos Especiales, el morning show de Europa FM, Lala Chus trae cada lunes su particular dosis de humor y comedia.

la joven cuenta sus hilarantes anécdotas que, entremezcladas con su contagiosa risa, hacen las delicias de Iggy Rubín y Eva Soriano, con la que ha forjado una gran relación de amistad gracias a las ondas. Incluso las dos mujeres participaron juntas en una actuación de Tu cara me suena, imitando a Sonia y Selena.

Sin duda, Lala Chus se ha convertido en una pieza fundamental del humor español y así lo demuestra semanalmente en Europa FM.