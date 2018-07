Triángulo amoroso en el videoclip de 'Just Another Night' de Icona Pop

Os presentamos el nuevo videoclip de Icona Pop. Alejadas de la música electrónica de sus anteriores temas, como el reconocido I love it; el dúo sueco presenta nuevo single, Just Another Night. El vídeo, grabado en París y en blanco y negro, presenta un triángulo amoroso entre las dos suecas y un guapísimo italiano. Descubre cómo acaba la historia en el videoclip.

Icona Pop presenta el videoclip del tema Just Another Night, del álbum debut internacional This is...Icona Pop. El dúo sueco estrena sencillo, sin confirmar si será el nuevo single del álbum, alejándose de los sonidos más eléctricos, como fue número 1 mundial I love it.

El videoclip, dirigido por Marc Klasfeld y producido por Stargate, Benny Blanco y Justin Parker, está protagonizado por las integrantes del grupo, Caroline Hjelt y Aino Jawo. Rodado en París y en blanco y blanco, el vídeo de Just One Night presenta un curioso triángulo amoroso: las dos bellas suecas comparten un mismo novio italiano. Finalmente, el chico descarta a las dos chicas y decide huir en moto con otra joven rubia. ¿Qué te parece el vídeo?

El álbum debut This is...Icona Pop, su segundo trabajo discográfico tras Breakfast, salió a la venta el pasado mes de octubre y el primer y segundo single fueron Girlfriend y All night. Icona Pop acompañarán a Katty Perry y a Miley Cyrus en sus giras por Estados Unidos, sin confirmar aún si pasarán por territorio europeo.