Vanesa Martín anuncia el lanzamiento de 'He Sido', la canción-himno que compuso para el Orgullo de Sevilla 2023

"Por petición popular, solo diré… Jueves a las 00.01h. #HeSido", así ha anunciado la cantante Vanesa Martín que el jueves 29 de junio publicará su canción-himno 'He Sido', tema con el que sorprendió tras su pregón del Orgullo de Sevilla 2023.

Después de la buena acogida que tuvo esta canción, en la que le canta al amor libre —y que escribió tan solo un día antes del festejo—, la artista ha decidio regalársela a todos sus fans.

El tema cuenta la historia de una persona que se harta de estar sometida y decide enfrentarse a quien la oprime para poder vivir libremente y tranquila.

El estribillo es muy revelador y deja claro el mensaje reivindicativo de Vanesa Martín: 'Pero no me da la gana, si tú quieres me disparas / Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara / Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va / Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más'.

Esta cancion podría convertirse en el próximo himno para el colectivo LGTBIQ+.