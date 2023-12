Veintiuno publica el vídeo del responsable que robó todo su equipo de música: "Había más de siete mil pavos"

En plena vorágine provocada por el lanzamiento de su cuarto disco, El arte de perder -que presentaron en primicia en Cuerpos especiales a principios de octubre-, la banda Veintiuno sufrió un ataque que rompió todos sus planes: el robo de todo su equipo de música. Un contratiempo que, además de partir la semana de presentación del disco, con entrevistas todo el día y conciertos programados, dejaba a Diego, Yago, Pepe y Rafa sin recursos.

Así lo ha contado el propio vocalista en las redes sociales de la banda en un relato que ha publicado entre este jueves y miércoles, con un vídeo en el que cuenta la historia, con todo lujo de detalles, dividida en dos partes.

Merece la pena, porque la historia no es para menos: se trata de un episodio de lo más surrealista, porque la trama no termina con el propio robo. "Yo estaba contestando a entrevistas y me llama Rafa por teléfono:

- Diego, nos han robado todo el equipo.

- ¿Cómo?

- Hemos parado cinco minutos a comer, hemos dejado el coche aparcado y nos han robado el equipo".

"Había más de siete mil pavos de equipo ahí y es el equipo que nos llevamos de festival", detalla el cantante. Mientras intentan localizar facturas para proceder con la denuncia, Pepu, batería y percusión de la banda, recuerda un detalle que hace girar completamente el curso de los acontecimientos: "Hace tiempo me rayé un montón con la posibilidad de que nos robaran y le puse un localizador al flightcase, en el que viaja toda la electrónica".

La señal indicaba una localización en Vallecas, pero cuando llegan a buscarlo no ven nada ni a nadie y oyen el ruido de la rueda de su flightcase, que estaba rota. "Adam sigue el ruido y se encuentra con un fulano que está arrastrando el flightcase", continúa Arroyo. Cuando le piden que lo devuelva, el hombre lo niega y argumenta: "me lo he encontrado tirado".

Tras lograr hacerse con parte del equipo, le creen y le piden su teléfono: "para que puedas testificar cuando te llame la policía". Él accede, pero aún faltaba parte del material: "Estábamos jodidos. Habíamos palmado un bajo, una guitarra y una funda de protección bastante cara"

Después de una hora de búsqueda, los músicos encuentran un anuncio de Wallapop con "una guitarra tipo violín, que era un bajo, el bajo de Yago, en la funda de Yago, con un set lis de la banda, un setlist de Veintiuno. No lo había quitado el colega". Cuando se muestran interesados con el vendedor, el número de este era el mismo que el de la persona que, supuestamente, "se había encontrado con el flightcase".

"La policía recuperó también nuestro bajo y la funda doble, pero el cabronazo había vendido o se había deshecho de la guitarra", concluye Arroyo. "Lección aprendida de esto: hay que tener buenos colegas. Nosotros tenemos a los mejores", se despide, no sin antes dar un último consejo: "Poned localizadores al equipo, chicos, es acojonante y funciona.Y si veis una Jazzmaster negra como esta y os la venden a muy buen precio, por favor...".

Una historia de película y de lo más surrealista, sin duda.

