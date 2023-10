Veintiuno, sobre su disco 'El arte de perder': "No tener a tus padres en color azul en Wikipedia es empezar perdiendo"

Cuarto disco, cuarta visita. Aunque no de todo el grupo. Cuerpos especiales está de celebración: Eva Soriano y Nacho García han conseguido que los cuatro integrantes de Veintiuno, el 100% de la banda, vinieran al morning show por primera vez, después de haber engañado a Diego Arroyo, su vocalista, hasta en tres ocasiones más.

Consecuencia de ser ya un grupo amigo, Diego, Yago, Pepe y Rafa han venido cargaditos de novedades, y también de desayuno para comprar a nuestros presentadores: una buena ración de churros. Una de las bandas indie con más años de experiencia a la espalda recorriéndose a lo largo y ancho la España más festivalera nos ha traído este jueves su nuevo disco, El arte de perder, solo unas horas antes de su lanzamiento.

'El arte de perder', el nuevo disco de Veintiuno

Ya lo ha contado Diego en ocasiones anteriores: "somos un grupo de fracasados". Así que la banda tiene experiencia en lo de perder. ¿Nivel? "Proficiency". Un C2, cuatro buenos perdedores doctorados en el arte del fracaso. "Este disco es la guía didáctica de cómo perder", define el vocalista. Un perfecto "Perder para Dummies", y el primer capítulo está claro: "No tener a tus padres en color azul en la Wikipedia es empezar perdiendo un poco, y a partir de ahí vas desarrollando", revela Arroyo.

El estudio de Cuerpos se ha teñido de blanco y negro para recibir el comentario de la Eva Filosófica: "¿Aprender a perder es ganarle a la vida? ¿Sois más felices desde que sabéis perder?". "Yo creo que todo el mundo, teniendo en cuenta que lo que más vas a hacer a lo largo de tu vida es perder, es mejor que te acostumbres a hacerlo y de vez en cuando así puedas celebrar otras cosas", ha dejado caer el cantante.

Tracklist de 'El arte de perder', el nuevo disco de Veintiuno

Domino

La Ruina

La vida moderna (Ft. Love of Lesbian)

(Ft. Love of Lesbian) A la orilla

La Toscana

Chihiro

Escalofríos

Ya no nos hablamos (Ft. Silvestre y La Naranja)

Mañana lo dejo

Leona

Fiera

Veintiuno son cuatro amigos y cuatro músicos. Por eso no saben elegir entre hacer canciones o tomar cañas, porque lo hacen todo juntos. "Sales con la misma gente con la que tocas, con la que estás de gira, con la que luego te vas al cine a ver Barbie... estamos todo el día hablando de lo mismo", de música y jaleo festivalero, cuenta Diego.

Un festival, el culpable de la colaboración de Veintiuno y Love of Lesbian en 'La vida moderna'

Los festivales también los instrumentalizan para convertirlos en música nueva. De uno de ellos salió su colaboración con Love of Lesbian —que cae en el estudio este viernes—, La vida moderna. que tanta polémica (y alegrías) ha dado a la banda del toledano.

Fue la edición del Interestellar de 2018, en Sevilla, la culpable de la unión de los grupos. Y los de Veintiuno han aprovechado para dejarle un bonito y cariñoso mensaje a Santi Balmes, el cantante del grupo. "Contéstame al puto Whatsapp, tú sabes lo que es", ha dicho tajante Diego.

Hablando de colaboraciones, el nuevo disco de la formación trae más feats, como la que presentan con el grupo argentino Silvestre y La Naranja, un proyecto musical basado en la música folk; Ya no nos hablamos.

Veintiuno, Silvestre y La Naranja - Ya no nos hablamos (Lyric Video Oficial)

Con el cuarto sello en el pasaporte de Cuerpos, Veintiuno sale por la puerta del estudio con el objetivo de volver pronto para superar el récord de La La Love You en visitas y conseguir así su correspondiente taquilla.

Además, Diego se va con una doble tarea pendiente con Eva, que está poseída por los celos provocados por el coqueteo musical que se trae con Mónica Carrillo: "Como tú estás coqueteando con otra gente del sector del entretenimiento, yo me he permitido ya colaborar con otro grupo de música". "Te mandaré una cosa, porque lo de Mónica me dolió. Me dolió porque no me lo contaste. Ahora yo estoy mal con Mónica Carrillo. Por tu culpa".

Attenzione, porque un nuevo single de Eva Soriano is coming.

