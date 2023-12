Cantantes por sorpresa: las apariciones de Eva Soriano, Inés Hernand o Michelle Obama en conciertos de sus artistas favoritos

La aparición de Amaia Montero en un concierto de Manolo García, después de llevar meses desaparecida de las redes y de los escenarios por sus problemas de salud, fue la mejor de las sorpresas para todos sus fans.

La cantante, que ha atravesado una de las peores etapas de su vida, estaba camuflada entre el público pero, cuando el músico catalán y gran amigo se acercó, no dudó en coger el micrófono y cantar con él Pájaros de barro para deleite de los que abarrotaban el Kursaal de San Sebastián.

Pero Montero no ha sido la única celebrity que ha aparecido por sorpresa en el recital junto a uno de sus artistas favoritos. Hace solo unas semanas, la actriz Úrsula Corberó compartió escenario con Madonna en uno de los conciertos que la diva dio en Barcelona. No cantó, pero participó entregada de la coreografía de uno de los temas más conocidos de la cantante, Vogue.

La protagonista de El cuerpo en llamas y la reina del pop se conocieron hace unos años en un avión, cuando Madonna se acercó a Corberó para decirle que le encantaba su papel de Tokio en la serie La casa de papel. Después de ese encuentro, las dos artistas siguieron manteniendo el contacto.

Pero Amaia y Úrsula no han sido las únicas que, de forma inesperada, han aparecido en un concierto para delicia del público, invitados inesperados que, además de arrancar los aplausos de los asistentes, han generado muchos titulares. Aquí un repaso de las últimas apariciones sorpresa:

Eva Soriano... con Las Ginebras

El pasado 12 de octubre, la banda femenina Ginebras hizo realidad su gran sueño de abarrotar el Wizink Center de Madrid.

Una de las sorpresas de esa noche llegó cuando cantaron Desastre de persona, tema que tienen en colaboración con Dani Martín. Y no, el cantante no apareció esa noche, pero en su lugar subió al escenario la presentadora Eva Soriano, que hizo gala de su talento vocal, como demostró cuando fue concursante de Tu cara me suena.

Inés Hernand... con Veintiuno

Cierto es que Inés Hernand ya formaba parte del cartel del Granada Sound como DJ, lo que nadie sabía es que la presentadora también sería el plato fuerte del concierto de Veintiuno y que se iba a subir a cantar con el grupo toledano La Vida Moderna.

Ana Fernández... con Marlon

Ana Fernández y su chico Adrián Roma, vocalista del grupo Marlon, grabaron en 2018 la canción Marzo en febrero y este pasado verano se atrevieron a recuperar el tema durante el concierto que la banda dio en el festival Starlite.

"Ayer era un día especial en un lugar que lo considero mágico. Ojalá os haya gustado a los que estuvisteis allí", escribió la actriz en sus redes sociales sobre el especial momento en el que apareció, sin anuncio previo, sobre el escenario.

Miguel Ángel Silvestre... con Lali Espósito

Sobre el escenario de otro festival, el Arenal Sound celebrado en Burriana (Castellón), se hizo viral el actor Miguel Ángel Silvestre cuando subió para acompañar a la cantante y actriz argentina Lali Espósito.

Y aunque ni cantó ni le hizo los coros, su contoneo de cadera al ritmo de la música y los gestos de cariño que le dedicó a su amiga hicieron vibrar al público.

Laura Escanes... con Álvaro de Luna

Fue en el festival Zevra de Cullera el pasado mes de julio cuando la influencer y el cantante aún eran pareja. Laura Escanes presenciaba la actuación de su chico desde el backstage y cuando él iba a cantar Todo contigo le pidió que subiese al escenario con él.

Entre lágrimas, besos y caricias los dos cantaron juntos este tema que Álvaro de Luna compuso para ella cuando su historia de amor estaba empezando. Dos meses después, la pareja puso punto y final a su relación.

Roger Federer... con Coldplay

La música es una de las pasiones del extenista suizo Roger Federer y, además de ser fan de AC/DC, también es seguidor de Coldplay y no quiso perderse el concierto que la banda dio en julio en la ciudad de Zurich.

No fue un espectador más, Federer sorprendió al público cuando se subió al escenario para acompañar con unas maracas a la banda de rock británica mientras interpretaba Don’t panic.

Michelle Obama... con Bruce Springsteen

Fue en Barcelona, el pasado mes de abril. Bruce Springsteen abría su gira europea en el Estadi Olímpic de la Ciudad Condal y a la cita acudieron, entre otras caras populares, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y su mujer, Michelle Obama.

A la pareja se la pudo ver totalmente entregada durante todo el recital pero ella, además, no dudó en subirse al escenario para hacer los coros y tocar la pandereta cuando Springsteen interpretó Glory Days.

Carlos Santos... con Viva Suecia

Este no es el debut de un principiante sobre el escenario de un festival de música. El actor murciano Carlos Santos, el famoso Povedilla de Los hombres de Paco, además de para la interpretación, tiene talento para la música.

Desde hace tiempo, Santos forma parte del grupo murciano Soundtrack, en el que también están algunos de los miembros de Second; por eso no son extrañas las colaboraciones entre ellos. Pero es que, además, su vínculo con la música murciana le une a Viva Suecia, para los que dirigió el vídeo de Justo cuando el mundo apriete, una colaboración de la banda con Leiva. Y como el músico madrileño no podía estar en el Phe Festival de Tenerife, fue Carlos Santos quien lo sustituyó sobre el escenario.

David Broncano... con Vetusta Morla

Una visita del grupo indie madrileño al programa La Resistencia desencadenó una de las apariciones sorpresa más surrealistas. Durante la conversación entre los miembros de Vetusta Morla y David Broncano, el cómico les lanzó un desafío: si incluían la canción Lo echamos a suertes de Ella baila sola durante el concierto que iban a dar en unos días en La Caja Mágica de Madrid, él se subiría al escenario con una careta de cerdo.

Y dicho y hecho: los intérpretes de Copenhague cantaron el éxito de Marta y Marilia y el presentador apareció en el escenario oculto tras una careta del citado animal provocando el delirio del público.

Cristina Pedroche... con Supersubmarina

Han pasado doce años, pero fue una de las sorpresas más comentadas del Sonorama Ribera de 2011.

El festival de Aranda de Duero (Burgos) contó con Cristina Pedroche, que por aquel entonces era reportera del programa Otra Movida, como artista invitada en el concierto de Supersubmarina. Se subió al escenario para cantar Cientocero.

Shakira... con Carlos Vives

Más frecuente, pero igual de sorprenderte por su excepcionalidad fue la irrupción de Shakira en un show de Carlos Vives. La propia artista colombiana confesó que nunca antes había hecho algo así, pero no dudó en sorprender a su gran amigo sobre el escenario en un concierto en Miami. Juntos interpretaron uno de sus grandes éxitos, La Bicicleta, a la que Shakira cambió sobre la marcha la letra para eliminar la parte en la que hablaba de Piqué.

"Oye, pero no supero el susto que me pegaste en el concierto de Miami, sigo emocionado ja ja ja ¡Te adoro!", reconoció el músico colombiano semanas después.

Selena Gómez... con Coldplay

Musical, pero también sorprendente fue la aparición de Selena Gomez en el concierto de Coldplay del 1 de octubre en el estadio Rose Bowl de Los Angeles.

La cantante, actriz y exchica Disney lleva tiempo alejada de los escenarios por eso resultó sorprendente que se uniese a la banda de Chris Martin para interpretar Let Somebody Go. ¡Sorpresón!