Crean la primera colección de zapatillas de novia

Una boda tiene que ser uno de los días más importantes de sus protagonistas, los novios. Elegir cuidadosamente el vestido, el peinado y todos los complementos de ese día formarán parte de un momento inolvidable.

Pero en muchas ocasiones estrenar zapatos nuevos se puede convertir en toda una tortura y si son de tacón, más todavía. Si eres de las que va con tacones a diario quizá no es un problema para ti, pero si eres de las que opta por algo más cómodo como las zapatillas deportivas o el calzado plano, ¿por qué ibas a dejar de hacerlo el día de tu boda?

La firma de zapatillas Keds y la marca Kate Spade han lanzado una amplia colección de zapatillas exclusivamente diseñadas para novias. De un blanco inmaculado para que no desentone con los vestidos más tradicionales, podemos encontrar más de 30 modelos con diseños de lo más sofisticados y elegantes: con perlas, bordados, pedrería... Eso sí, de suela plana, para que puedas bailar y celebrar tu día por todo lo alto.