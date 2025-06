Emilia, sobre las críticas que recibe: "Opto por mostrar mi culo, y es algo que está bien"

Emilia Mernes, conocida solamente por Emilia, es una de las cantantes argentinas más prominentes en el panorama musical internacional. Sus composiciones pegadizas y empoderadas suenan alrededor del mundo, y a sus 28 años tiene muy claro que todo lo que hace es decisión suya.

Recientemente, la artista ha concedido una entrevista a Elle donde responde a quienes la acusan de hipersexualizarse a través de sus coreografías o sus vestuarios, como los que lució en sus tres espectáculos en el Movistar Arena de Madrid. Lejos de darles la razón, la argentina se reafirma en sus decisiones artísticas.

"Disfruto de mostrarme sensual en los vídeos. Lo hago desde hace años, no es nuevo", asegura. "Opto por mostrar mi culo, mi cuerpo, y es algo que está completamente bien, porque lo escojo yo. Eso no significa que me esté sexualizando", añade.

"Nosotras podemos hablar de sexo y ser sensuales"

En este sentido, Emilia critica que la sexualidad está muy aceptada entre los artistas masculinos, mientras las cantantes femeninas reciben numerosas críticas al respecto. "Es una elección, pero se juzga con una doble vara, porque si aparece un hombre en un videoclip desnudo, no es un tema de conversación. Nosotras podemos hablar de sexo y ser sensuales, y eso no es que nos estemos sexualizando, sino siendo quienes deseamos ser", zanja.

Sobre su relación con Duki

Emilia mantiene una relación sentimental con el cantante Duki, y sobre ello ha querido sincerarse también en Elle. "Se nos exige más que a los hombres", reflexiona al compararse con su pareja. "Todo el rato hay que estar ideal, ser simpática, carismática, tienes que cantar, bailar, que la coreografía y el outfit sean perfectos. Además, se nos compara, y eso es lo que fomenta el odio. Hay que cumplir ciertos estándares de belleza, debes ser la más hot, la cara más linda... Y si una sube de peso, adelgaza demasiado o se equivoca, se nos castiga, algo que con ellos no sucede. Es tremendamente injusto", opina.

Para no dejarse llevar por las críticas, Emilia asegura que se aferra "mucho" a sus seres queridos y a "la terapia". "Sé que, a menudo, soy blanco de críticas y, si no hubiera recurrido a ella, hoy no estaría tan en calma, me afectarían. Se nos señala porque un baile es muy sensual o el escote demasiado provocador... Siempre hay algo, nada les viene bien y nunca es suficiente, así que una tiene que estar preparada para recibir ciertos comentarios y no dejar que le lastimen", dice.