Los alimentos que puedes consumir pasada su fecha de caducidad

Abrimos la nevera, vemos algo caducado y nos asaltan las dudas: ¿pasará algo si me lo como?, ¿se habrá puesto malo en solo un par de días? El chef Ever Cubilla desvela en laSexta cuáles son los alimentos que sí podemos consumir una vez ha vencido la fecha de caducidad.

Siempre se ha especulado mucho sobre cuáles son los alimentos que se pueden consumir una vez ha pasado la fecha de caducidad, así que el chef Ever Cubilla ha desvelado en Aruser@s una pequeña lista de cosas que a menudo todos tenemos en casa y que, antes de tirar a la basura, podemos consumir aunque la fecha haya vencido.

Así, los alimentos que se pueden consumir una vez ha pasado la fecha de caducidad son:

- Galletas

-Mermeladas

-Pan de molde

-Mantequilla

-Embutidos

-Harinas

-Frutos secos

-Frutas

-Verduras

-Chocolate

-Conservas

Cabe destacar que es importante distinguir entre la fecha preferente de consumo -que da el proveedor- y la fecha de caducidad. Por ejemplo, un pollo fresco que caduca un día 20 no podría ser consumido el día 23. El olor y el aspecto de la carne probablemente no sea muy apetecible.

Sin embargo, existen alimentos como los yogures que no se estropean tan fácilmente y su fecha es de 'consumo preferente', lo que significa que sí se pueden consumir porque no hay peligro para el organismo pero probablemente su sabor no sea el mismo. Estos alimentos suelen volverse más ácidos.