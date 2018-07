The Script conquista Estados Unidos antes de actuar este fin de semana en Barcelona y Madrid The Script conquista Estados Unidos antes de actuar este fin de semana en Barcelona y Madrid europafm.com | | Actualizado el 17/07/2018 a las 23:35 horas

Los dublineses The Script disfrutan de un tremendo éxito en Estados Unidos al entrar directamente al número 3 en las listas con su nuevo disco Science & Faith, del que ya han vendido más de 100.000 álbumes y singles de la canción For the First Time en este país.



El éxito en Estados Unidos se une al conseguido en Reino Unido, donde Science & Faith vendió más de 500.000 ejemplares, colgando el "No hay entradas" en 48 horas para sus conciertos del próximo marzo en el Wembley Arena y el O2. Antes, The Script actuará en España para presentar en directo su nuevo álbum. Será el sábado 12 de febrero de 2011 en Barcelona (Sala Razzmatazz) y el domingo 13 de febrero en Madrid (La Riviera).



La gira de The Script tiene el éxito asegurado. El 2 de julio la banda actuará ante 50.000 personas en el Aviva Stadium de Dublín y antes, también con todo el papel vendido, girará por Australia donde tocará ante 10.000 personas en Sydney. En junio volverá a Estados Unidos para continuar el periplo, con un concierto en el Central Park de Nueva York incluído.



En 2008, The Script apareció con un impactante álbum de debut del que salieron tres singles de éxito mundial: The Man Who Can't Be Moved, We Cry y Breakeven. El trío alcanzó el nº1 en Reino Unido e Irlanda y fue reclamado personalmente por Paul McCartney para que hiciera la primera parte de sus conciertos en su gira por Estados Unidos. La banda compartió escenario con U2 y Take That, regresó a Irlanda para actuar en el Oxegen Festival ante 78.000 personas y ganó el premio a la Mejor Actuación en Directo en los Meteor Awards, por encima de sus mentores U2.



Ahora, tras conquistar Estados Unidos, The Script vuelve a España para actuar el 12 de febrero en Barcelona y el 13 en Madrid presentando Science & Faith. Una ocasión inmejorable para escuchar estupendas canciones.